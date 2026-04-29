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武漢蹭AI「養龍蝦」熱推銷「小龍蝦季」 祭出300萬消費券

中國新聞組／北京29日電
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武漢是著名的小龍蝦之城。（取材自極目新聞）
武漢是著名的小龍蝦之城。（取材自極目新聞）

湖北武漢市政府於28日召開新聞發布會，宣布啟動「線上搓蝦子、線下嘬蝦子」2026武漢AI智能體科技創新系列活動暨小龍蝦消費季。官方表示，將以小龍蝦為核心主題，結合「五一」假期，串聯端午與暑期等消費節點，整合商業、旅遊、文化、體育及科技資源，推出多元促消費活動，打造「江湖蝦客 樂購武漢」的城市品牌。

極目新聞報導，作為中國知名的小龍蝦消費城市，武漢每日消耗小龍蝦數量高達千萬隻，形成獨特的夏季飲食文化。武漢市商務局指出，活動期間將聯動多家龍蝦餐飲品牌，舉辦小龍蝦美食節、啤酒嘉年華及龍蝦市集等，並同步推廣「十大名菜、十大名點、十大伴手禮」，吸引各地遊客前來體驗武漢特色美食。

此次活動亦結合科技元素，導入AI智能體應用，打造「美食+文化」與「美食+科技」的消費場景，提升互動體驗。官方強調，希望藉由科技與消費的融合，創造更多創新玩法，提升城市吸引力。

在體育與展會方面，5月4日武漢隊首個主場賽事期間，將於三陽廣場設置分會場，邀請民眾一邊品嘗小龍蝦、一邊觀賽助威。同時，小龍蝦消費季也將與多項大型展會聯動，包括光博會、汽車展及茶博會等，結合優惠促銷，擴大消費效益。

夜間經濟亦是此次活動重點之一。武漢將整合音樂節、夜遊及特色市集，打造「夜食、夜遊、夜購、夜娛、夜健」等多元場景。期間將陸續舉辦啤酒音樂嘉年華、夏至音樂日及多場文化活動，提升夜間消費活力。

此外，政府將發放總額300萬元人民幣（約44.1萬美元）的小龍蝦消費券，並結合電商平台與商家優惠，涵蓋餐飲、購物、住宿與旅遊等多領域，進一步刺激市場需求。

武漢

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