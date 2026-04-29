我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

寧波男失業在車上住7天 路口向交警求援爆哭…結局暖心

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方安撫男子的情緒。（取材自極目新聞）
警方安撫男子的情緒。（取材自極目新聞）

浙江寧波一名中年男子因為失業不敢告訴家人，獨自在車裡住了七天後，因手機、汽車電瓶雙雙沒電，身無分文的他只好向路邊的交警求援。兩名交警見狀不但用警車為男子的車充電，還耐心安慰開導他，引起網民們熱議點讚。

極目新聞報導，寧波市公安局的兩名交警王敦專和蔣雲峰日前在鄞州區一處路口執勤，上午9時許，一名中年男子突然走向他們，還沒開口就掩面大哭。王敦專和蔣雲峰耐心安撫男子，男子情緒平復後，才娓娓道來他的故事。

該名男子表示，之前被公司辭退，四處找工作都碰壁，頓失經濟來源。但他怕家人擔心失望，一直隱瞞失業的消息，還在車裡住了整整七天沒回家。住在車上的期間，他用汽車為手機充電，直到手機與汽車電瓶都沒電了，身無分文的他走投無路，看到路口執勤的交警，才鼓起勇氣上前求助。

王敦專和蔣雲峰聽完該男子的故事後，到附近汽修店借來專業工具，用警車電源為該男子的車輛充電，讓車輛重新啟動。兩名交警離開前，還告訴該男子要振作一點，「別頹廢！眼前的困難都是暫時的，只要扛過去，日子一定會愈過愈好的」。

中年男子哽咽著衝向執勤交警求助。（取材自極目新聞）
中年男子哽咽著衝向執勤交警求助。（取材自極目新聞）

上一則

「晚上藍眼淚 白天藍鞋套」 福建平潭驚見垃圾海岸線

下一則

卡車司機跑青藏線突逝 車友發群愛心接力送人車回家

延伸閱讀

中國疑又傳無差別攻擊 福建駕駛逆向衝撞至少2死

中國疑又傳無差別攻擊 福建駕駛逆向衝撞至少2死
布碌崙8大道槍擊 華裔中槍命危 據研判不是隨機街頭搶劫

布碌崙8大道槍擊 華裔中槍命危 據研判不是隨機街頭搶劫
紐約市皇后區飆車黨深夜圍聚釀亂 1人被捕多人在逃

紐約市皇后區飆車黨深夜圍聚釀亂 1人被捕多人在逃
交警要失業了？北京人形機器人半馬賽 派機器人指揮交通

交警要失業了？北京人形機器人半馬賽 派機器人指揮交通

熱門新聞

中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30
坐在川普左手邊的姜偉嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算