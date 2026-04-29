寧波男失業在車上住7天 路口向交警求援爆哭…結局暖心

警方安撫男子的情緒。（取材自極目新聞）

浙江寧波一名中年男子因為失業不敢告訴家人，獨自在車裡住了七天後，因手機、汽車電瓶雙雙沒電，身無分文的他只好向路邊的交警求援。兩名交警見狀不但用警車為男子的車充電，還耐心安慰開導他，引起網民們熱議點讚。

極目新聞報導，寧波市公安局的兩名交警王敦專和蔣雲峰日前在鄞州區一處路口執勤，上午9時許，一名中年男子突然走向他們，還沒開口就掩面大哭。王敦專和蔣雲峰耐心安撫男子，男子情緒平復後，才娓娓道來他的故事。

該名男子表示，之前被公司辭退，四處找工作都碰壁，頓失經濟來源。但他怕家人擔心失望，一直隱瞞失業的消息，還在車裡住了整整七天沒回家。住在車上的期間，他用汽車為手機充電，直到手機與汽車電瓶都沒電了，身無分文的他走投無路，看到路口執勤的交警，才鼓起勇氣上前求助。

王敦專和蔣雲峰聽完該男子的故事後，到附近汽修店借來專業工具，用警車電源為該男子的車輛充電，讓車輛重新啟動。兩名交警離開前，還告訴該男子要振作一點，「別頹廢！眼前的困難都是暫時的，只要扛過去，日子一定會愈過愈好的」。