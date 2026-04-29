「晚上藍眼淚 白天藍鞋套」 福建平潭驚見垃圾海岸線

福建平潭島海岸線上出現了大量被丟棄的藍色一次性塑料鞋套，網友無奈諷刺「晚上藍眼淚，白天藍鞋套」。（取材自極目新聞）

福建平潭「藍眼淚」景觀近日進入高發期，吸引大批遊客觀賞，不過有多名網友發布視頻指出，海岸線出現大量被丟棄的藍色一次性塑料鞋套，塑料垃圾與璀璨的自然奇景形成強烈反差，被網友諷刺稱「晚上藍眼淚，白天藍鞋套」。對此，平潭相關部門已連夜清掃、勸導、執法，並且倡導遊客文明「追淚」。

極目新聞報導，一名晨跑的網友在視頻中表示，海岸線上的垃圾綿延至少兩公里。另一名網友發布的視頻畫面清晰顯示，在平潭君山鎮東美村海岸沿線，沙灘上、海水中散落著一次性藍色鞋套，嚴重破壞了海岸線的潔淨。不過當天下午，該網友在評論區發布圖片回應，稱鞋套已被清理乾淨。

微信 公眾號「中國平潭」視頻號發布消息稱，針對海岸垃圾問題，平潭多部門連夜開展行動，清掃、勸導、執法，倡導文明「追」，守護沙灘環境。「中國平潭」還發布文明「追淚」倡議。倡議中明確提出，盡量穿戴防滑耐用的鞋具前往觀賞，減少使用一次性塑料鞋套。若確需使用，觀賞結束後請將鞋套及所有垃圾隨身帶走或扔到附近垃圾桶，切勿遺留在沙灘。

平潭綜合實驗區旅遊與文化體育局工作人員表示，前幾天起，相關部門已聯合多方力量，在事發區域增設相關設施，並安排人員開展集中整治工作。

公開資料顯示，「藍眼淚」是平潭春季標誌性自然景觀，由海洋中發光生物受刺激產生熒光形成。這一景觀的出現需要適宜水溫、海水營養鹽、晴朗天氣等條件，且十分脆弱，塑料汙染、水體破壞都會影響發光生物的生存，遊客的不當行為也會直接干擾景觀呈現。