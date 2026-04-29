卡車司機跑青藏線突逝 車友發群愛心接力送人車回家

卡友們愛心接力將出事的車開回家。（取材自大風新聞 ）

陜西一名46歲卡車司機，在從西藏返回青海途中，因高原反應身體突發不適，駕駛車輛駛下路基發生側滑，路過的卡車司機發現他時已無生命徵象，隨後將信息發送至卡車司機微信 群。消息發出後，群內司機響應協助處理後事，不僅接力幫忙將人車運回老家，還為家屬提供免費住宿餐食。

大風新聞報導，陜西鹹陽市禮泉縣46歲卡車司機梁大哥，在從西藏那曲返回青海格爾木市途中，因高原反應身體不適，駕駛車輛駛下路基。次日天亮，路過的卡車司機發現了側滑的卡車與倒在駕駛艙內的梁大哥，此時他已去世。發現者將車輛信息發送至常跑青藏線的卡車司機微信群，消息發出後，群內卡友立即響應。

青藏線高寒缺氧、環境惡劣，也正是這份艱難，讓奔波在此的卡友們結下了無比牢靠的情誼。這個「卡友圈」裡，不僅有各地卡車司機，還匯聚了沿線飯店、汽修店、物流園等各行各業的熱心人士。

「收到家屬求助後，我發動自己在格爾木的人脈，幫忙料理梁大哥的後事。」張冬冬表示。

張冬冬與勵志妹夫婦也認識。勵志妹在格爾木經營，她的丈夫是當地汽修工，夫婦兩人前往格爾木機場，迎接梁大哥的親屬，幫忙對接派出所、聯繫殯儀館。與此同時，格爾木昆侖物流園免費為梁大哥家屬提供住宿，園區內開飯館的呂老闆也主動承擔了家屬的餐食。

眾人協助下，家屬聯繫殯儀車，將梁大哥的遺體先行送回老家。隨後，勵志妹夫婦又聯繫上三位常年跑青藏線的外地卡友，五人一同前往雁石坪，將梁大哥的半掛車成功救援，開回格爾木。另一邊，三名陜北卡車司機也啟程趕往格爾木。

之後，兩隊卡友在格爾木順利匯合，完成車輛交接。昆侖物流園為梁大哥的車免費加滿氣，其他愛心人士也幫忙對車輛進行保養，給換了胎，全程助力車輛返鄉。

「正因為青藏線環境惡劣，我們更要相互支援。我也想提醒所有跑車的兄弟們，進藏前一定要做好萬全準備，務必保重身體！」張冬冬再三叮囑。他還提到，梁大哥出事前一天，在路上遭遇了車輛陷坑，當時是陜西富平的一名卡友出手相助，這名卡友得知梁大哥出事後，也特別遺憾。