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與中國結緣30年 德國諾獎得主米歇爾全職加盟吉林大學

中國新聞組／北京29日電
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吉大校黨委書記田輝21日會見米歇爾。（取材自觀察者網）
吉大校黨委書記田輝21日會見米歇爾。（取材自觀察者網）

吉林大學日前官宣，德國生物化學家、諾貝爾化學獎得主、中國科學院外籍院士哈特穆特米歇爾，正式全職加盟吉林大學白求恩第一臨床醫學院，擔任教授。據悉，78歲的米歇爾與中國結緣30年、訪問中國30多次，如今終於在中國安家。

觀察者網報導，米歇爾是國際結構生物學與生物化學領域著名專家，長期從事膜蛋白結構與功能研究，重點聚焦能量轉換相關膜蛋白複合物及其分子機制，開創性推動了膜蛋白結構生物學的發展。其研究首次解析了光合反應中心膜蛋白複合物的三維結構，實現了膜蛋白結構解析領域的重大突破。

其科研成果獲得國際學術界廣泛認可。1986年獲德國科研聯合會萊布尼茨獎，1988年獲奧托·拜耳獎；同年因解析光合反應中心膜蛋白複合物三維結構，獲得諾貝爾化學獎。

2000年，米歇爾當選中國科學院外籍院士，並當選德國國家科學院、英國皇家學會、美國國家科學院等多個國家科學院院士或外籍成員。

據報導，吉林大學在聲明中介紹，米歇爾的諾獎成果，如果用一句話說透就是，「他教會了全世界如何給細胞膜上那些『不聽話的蛋白質』拍高清三維照片」。

如今的抗癌藥、抗生素、抑鬱症藥物，很多都針對膜蛋白。米歇爾的工作相當於給藥物研發提供了一張「分子地圖」，科學家可以不必在黑暗中摸索。

米歇爾和中國結緣於1986年，當時他第一次來到北京。他在自傳中寫道，「下了飛機看到自行車流時很震撼，學術會議上年輕學者眼裡的求知欲更讓我難忘」。當時的中國科研條件有限，他演講用的投影設備還是從德國自帶的。會議間隙，學生們圍著他遞紙條問問題，翻譯都忙不過來。

此後的30年，他30多次訪問中國，如今，米歇爾正式在吉林大學「安家」，擔任德國馬克斯普朗克生物物理研究所榮休主任，吉林大學白求恩第一臨床醫學院教授。

對於米歇爾的決定，吉大校黨委書記田輝表示歡迎。田輝表示，實現中國特色、世界一流大學建設目標，關鍵要靠一流師資隊伍。米歇爾也說，願在結構生物學、新藥研發、轉化醫學等領域產出更多具有國際影響力的成果，培養更多青年科技人才。

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