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低熱量、高纖助減肥？ 這一種網紅蔬菜在中國價飆30倍

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羽衣甘藍。(視頻截圖)
羽衣甘藍。(視頻截圖)

可食用盆栽也能成爆款商品。近日，山姆會員商店（Sam's Club）上線一款「可持續採摘」的羽衣甘藍盆栽，主打「種一次、吃一年」，售價29.9元人民幣（約4美元），一推出即迅速售罄，引發搶購熱潮，有網友表示「一次就抱走七八盆」，有人甚至因為沒搶到而在評論區求代購，話題熱度持續攀升。

據21世紀經濟報導指出，這款產品爆紅背後，也帶動外界討論是否為「智商稅」。事實上，羽衣甘藍過去多被視為普通甚至冷門蔬菜，曾被調侃「連羊都不吃」，如今卻躍升為健康飲食代表，轉變關鍵來自新式茶飲市場推動。品牌透過產品包裝與行銷，使其從「綠化帶配角」轉為年輕族群追捧的「超級食物」。

多家茶飲與咖啡品牌已全面布局羽衣甘藍相關產品。其中喜茶推出的羽衣甘藍系列飲品表現亮眼，單品上線首月銷量達350萬杯，「超級植物茶」系列一年銷售突破1億杯，消耗近300萬斤原料。此外，挪瓦、庫迪等品牌也加入競爭，市場逐漸形成完整產業鏈。

羽衣甘藍相關產品已延伸至多元食品領域，包括盒馬推出燕麥杯、白象生產即食麵、三全食品推出發糕等，形成所謂「羽衣甘藍宇宙」。在需求推升下，其價格也從2024年每斤約0.8元人民幣，飆升至20至30元人民幣，漲幅達30倍。

央視財經分析，羽衣甘藍100克僅30千卡，低熱量、高纖維及多種維生素的特性，完美戳中年輕人「想喝奶茶又怕胖」的痛點，加上「超模同款」、「健康生活」等標籤，進一步成為社群展示生活方式的象徵。

不過，專家提醒，羽衣甘藍雖具一定營養價值，但並無神奇功效。食品檢驗專家指出，其膳食纖維有助腸道健康，但榨汁後營養會流失，「纖體」等宣傳缺乏科學依據；若飲品加入高熱量配料或過量攝取，反而可能增加熱量負擔。整體而言，這波熱潮更多反映的是年輕人對健康與生活風格的情緒消費，而非單純的營養需求。

羽衣甘藍身價暴漲30倍。(取材自21世紀經濟報導)
羽衣甘藍身價暴漲30倍。(取材自21世紀經濟報導)

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