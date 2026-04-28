配鑰匙2元、修傘3元…杭州萬能小攤 讓女孩不願搬離

工作中的袁師傅。（取材自都市快報）

浙江省杭州市文一路38弄有個60多歲大伯，修皮帶，雨傘，鞋子，各種東西都會修， 收費很便宜，社區周邊很多居民家裡有東西需要修補都會找他，甚至有女孩為了他不願搬離小區。

都市快報報導，殷大伯72歲，老杭州人，家住湖墅新村，他的皮帶壞了，想起距離小區10多分鐘路程的袁師傅很會修理，於是拿過去，果然一下就修好了。

「這根皮帶是我兒子媳婦買給我作為65歲的生日禮物，結果這兩天皮帶卡扣脫開了，袁師傅一看，裡面卡扣的彈簧壞了，很快修好了，也沒有收我的錢。」

之前，殷大伯家裡有東西壞了，也第一時間想到袁師傅。剛開始，殷大伯一雙五、六百元（人民幣，下同）的運動鞋鞋頭脫膠了，找了好幾家都修不好，結果送到袁師傅這裡，很快就修好了，收費也實惠，五塊錢。再後來，殷大伯家裡有個電飯煲接觸不好，結果袁師傅也修好了，而且不收錢，殷大伯說：「他說這不是他的專項，但你來了，就把你服務好，修好了就行。」

殷大伯說，不認識袁師傅之前，自己經常為了修東西跑了杭州好多地方找也找不到，即便找到了，也沒有像袁師傅這樣什麼東西都會修，小區周邊非常缺少像袁師傅這樣幾十年如一日的修理攤位。

袁師傅敞開式的攤位豎著一塊玻璃框架，五個平方米左右，牆壁上掛著兩塊牌子，一塊寫著「雙蕩弄社區便民志願者服務隊」，服務項目包括修車、雨傘、拉鏈、修電茶壺、電飯煲、電風扇、配鑰匙、高壓鍋、上門修鎖、換鎖等。

維修價目表是五年前寫的，至今沒漲過價，配鑰匙2元起、雨傘、拉鏈3元起，修車補胎5元起，修小家電8元起，上門修鎖20元起。因為是社區便民服務點，小區90歲以上老人免收上門費、80歲以上老人半價。

袁師傅老家在河北，2000年來的杭州，當時他才38歲，之前是開高速拉煤炭的大貨車司機，後來國家提倡環保，很多煤礦關閉，袁師傅生意也跟著差了很多。

來杭州之前，袁師傅沒修過鞋傘，他先在和睦附近租了一個300多元的簡易石棉瓦房，然後就在如今的這個小區附近擺攤修鞋。

當年杭州修鞋的小攤不少，袁師傅沒有正經學過，於是經常騎著車到修鞋的攤位上看別人修。「那會找我修的人都很實在，說就放心修，大不了買一個，那我就放心了，小東西我就不收錢，心裡沒有把握的，我就死馬當活馬醫，時間長了，手藝也好了。」

袁師傅說，修鞋是滿大街騎車去「偷師」，電動車、自行車是從攤位旁邊的「電動車」店的小年輕學的。「他們也都挺好，也不會攔著，大家出來都是為了生存，誰也不會難為誰，說白了就是為了掙一口飯。」

袁師傅記得，擺攤修鞋的頭幾年，生意好的時候，一天能幾十元錢。

由於這樣的修理攤愈來愈難找，有女孩為此不願意搬走。對方是一位年輕女孩，有一天拿著剛買的一雙運動鞋，說明天準備穿去爬黃山，專程找袁師傅幫忙多打兩個鞋孔，穿起來更加緊實些。打好孔後，袁師傅不收錢，但實在拗不過女孩，最後收了一元錢。

女孩說，自己家也在附近，之前就認識袁師傅，也找他換過鞋跟，「以前為了修鞋還去過濱江，我覺得現在真的需要這樣的小攤，越是大的城市越難找，之前我媽還勸我搬家，我不想搬，覺得還是住在這老小區附近生活氣息比較濃。」

一位住在一清新村的78歲張大伯說，「我很早就認識袁師傅了，我兒子的自行車、我和老伴的自行車他都修過，他手藝不錯，老伴的這輛自行車是朋友四年前送的，換了全新整套剎車零部件，收費30元。」

對於袁師傅來說，現在守著一家小攤，並非為了賺錢。「一是自己這麼多年習慣了，哪怕每天晚上11時回家，但其實晚上還可以跟小區很多老年人說說話聊聊天挺好，第二是自己喜歡研究，把壞的家電、鞋傘送過來，我自己有點事可以做。」

社區值班人員說，袁師傅來社區這邊好多年了，基本什麼都會修一點，「就像一個百寶箱一樣，是我們修補的『老將』」。