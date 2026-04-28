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吉林生態園驚見豪華「住宅式」墓地 獨門獨戶賣200萬

中國新聞組／北京28日電
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吉林省四平市伊通滿族自治縣一處名為「長庚生態園」的項目，近日被揭露涉嫌違規開發營...
吉林省四平市伊通滿族自治縣一處名為「長庚生態園」的項目，近日被揭露涉嫌違規開發營利性墓地。（取材自央廣網）

位於吉林省四平市伊通滿族自治縣(以下簡稱伊通縣)的長庚生態園，原本對外宣稱要開發生態旅遊項目，時隔近八年，卻只見墓地，不見其他生態項目。走近一看，可發現並排建有35座獨門中式「住宅式」墓地，每座墓地門前一對抱鼓石，「每一戶」都有地上、地下兩層的，一座墓地要價在200萬（人民幣，下同）左右。由於長庚生態園項目存在違規問題，當地政府已要求整改；園區內35座家族式墓地尚未售出，目前已被封存。

大象新聞報導，長庚生態園號稱占地2300畝，這裡不僅涉嫌違規大面積建設超標豪華墓地，還涉嫌占用部分耕地和林地建墓地。至於這裡為何生態園會變成了營利性墓地？長庚生態園接待人員表示，公墓有武五處墓區在售，價格在2萬多到10萬不等。

工作人員介紹：「我們占地2300畝，是吉林長春周邊最大的一家陵園。我們在售的園區有如意苑、吉祥苑、攬勝苑、泰和苑，錦繡苑是我們今年新開的園區。泰和苑、如意苑是2.78萬元起；吉祥苑是4.98萬元到9萬多元，價格不等；攬勝院都是傳統的中式墓碑，6.58萬元起。」

在錦繡苑北側，這裡並排建有35座獨門中式「住宅式」墓地，每座墓地門前一對抱鼓石，覆古銅色的中式大門上是一對金色的獸頭門環。

工作人員表示，豪華墓分地上、地下兩層的，一座在200萬左右，現在是停售的狀態，一個門是一家。

在35座「住宅式」墓地的南側，有工人正在施工開挖新的墓穴。工人們說，他們是附近永久村的村民，這些「住宅式」墓地當地叫「祠堂墓」。

錦繡苑的西北側部分區域也已建成墓穴，工作人員介紹，錦繡苑此前的售賣計畫是私人定制，按平方米出售。目前，該區域的墓地已改為按墓穴墓碑整體售賣，每座9.98萬。

根據「公墓管理暫行辦法」，建立公墓應當選用荒山瘠地，不得占用耕地。但村民們反映稱，長庚生態園已建成墓穴的區域，有他們的耕地和林地。

村民們反映，起初該項目在宣傳徵地時，只說要建生態旅遊項目。有村民說，村屯附近曾貼有一張規畫圖，但後來摘掉了。

據天眼查，長庚生態園項目2018年8月在伊通縣發展和改革局的備案信息顯示，該項目總占地面積約123.75萬平方米，總建築面積4.76萬平方米。以田園農業為主，開發礦坑花園、瓜果採摘、垂釣、農家樂、農耕體驗等。而多位村民表示，目前只有墓地，沒有真正的生態農業，也無文旅產業。

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