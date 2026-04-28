廣西欽州降下特大暴雨 上百輛車慘遭水淹

廣西欽州27日降下暴雨，導致多地出現嚴重淹水，大批汽車因此淪為泡水車。（取材自微博）

中國廣西欽州27日0時至8時出現暴雨到大暴雨，局部地區更降下特大暴雨。欽州市氣象局指出，最大降雨量為欽南區久隆鎮362.2毫米，最大小時降雨量143.3毫米。暴雨導致當地多處出現嚴重淹水，並傳出有上百輛汽車因此慘遭水淹。

極目新聞報導，27日，欽州當地多位網友發布的影片顯示，在一個名為「敏捷瓏玥灣」的小區附近，道路積水嚴重，大量汽車被泡。敏捷瓏玥灣位於欽州市欽北區，截至27日晚，敏捷瓏玥灣小區附近個別路段仍有少許積水，多輛汽車引擎蓋上都留有積水漫過的痕跡，多部拖車正在拖運泡水車輛。

「當時積水已經漫過了倒車鏡」，現場一位越野車車主說，該名車主就住在對面小區。他表示，平時車子都停在小區車庫內，26日晚，因臨時有事就把車子停在路邊空地，沒想到一場暴雨讓車子成了泡水車，「我們小區物業防範得比較早，小區車庫倒沒什麼事。」

一位拖車業者表示，僅幾個小時，他已經拖走了十多輛泡水車。

中國天氣網指出，27日到今晨，廣西多地持續出現強降雨天氣，北海合浦、防城港港口區等地雨量已打破當地4月紀錄。今天，部分地區雨勢仍然較強，貴港、梧州等多地有大雨到暴雨，局部地區恐有大暴雨，並伴有10級以上雷暴大風等強對流天氣，需注意防範。

中國天氣網提醒，28日至29日，中國南方仍有大範圍降雨，廣東、廣西、湖南、江西等地部分地區仍將現暴雨或大暴雨。受降雨和冷空氣共同影響，南方多地降溫明顯，濕涼感上升；後天，隨著降雨結束，氣溫也會有所回升。