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上海男開輔助駕駛上路 1件事分心…撞道路養護工1死1傷

中國新聞組／上海28日電
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行車記錄儀畫面。（取材自魯中晨報）
行車記錄儀畫面。（取材自魯中晨報）

汽車輔助駕駛雖然便利，但若盲目依賴，恐釀成交通事故。近日，上海浦東檢察機關公布了一起案例，董某開啟輔助駕駛功能後，在超速行駛情況下彎腰撿拾飲料瓶，因未能及時接管，車輛撞上道路養護車輛，造成一死一傷。

魯中晨報報導，2025年4月13日上午10時多，上海浦東新區龍東大道東往西方向的一處路段上，發生了一起交通事故。行車記錄器視頻可看到，一輛黑色SUV先是快速行駛在道路的最內側車道，然後突然撞向前方停著的道路養護車輛。當時正在養護車輛尾部撤除警示錐的兩名工人，完全來不及反應就被撞倒在地。

▲ 影片來源：YouTube＠China-Annie-ASMR（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據了解，當時駕駛黑色SUV的董某在車輛時速83公里的情況下開啟了輔助駕駛功能，當時他覺得口渴而喝了飲料，但飲料瓶不小心掉在腳邊，他認為有自適應巡航系統在自動駕駛，就分心去撿飲料瓶，因此沒能及時注意前方路況。

車禍發生後，董某撥打120急救，醫護人員到場後將兩名傷者送醫，其中一名傷者經搶救無效，於當日死亡。

事發後，公安機關對董某採取刑事強制措施，並展開事故調查，排除了毒駕、醉駕的可能。同時，公安機關對董某駕駛的車輛進行了鑒定，確認轉向和制動功能都正常。

根據公安機關事故調查結果，認定董某使用輔助駕駛功能時超速，駕車過程中彎腰撿拾飲料瓶疏於觀察前方路況造成事故，須對事故承擔主要責任。兩名養護工人所在的養護公司在撤除養護作業實施時，後方未布設防撞車輛確保安全作業，承擔事故次要責任。

事發後，董某在保險賠償之外，對死者和傷者以及家屬進行了賠償，並獲得家屬書面諒解。2025年9月8日，上海市公安局浦東分局以董某涉嫌交通肇事罪，向上海市浦東新區人民檢察院移送審查起訴。檢察機關認為，董某犯罪情節輕微，具有自首情節，自願認罪認罰，依法對董某不起訴。

上海市浦東新區人民檢察院第二檢察部副主任薛松提醒，輔助駕駛功能不是萬能的，駕駛員是車輛行駛安全的第一責任人。有些駕駛開啟智能輔助後，以為智能輔助能夠代替自己進行駕駛，有的看視頻、有的做一些其他不安全的分心動作。但安全的第一責任人仍然是駕駛員，出了事故仍然是駕駛員應當承擔法定的責任。

上海市浦東新區人民檢察院第二檢察部副主任薛松。（取材自魯中晨報）
上海市浦東新區人民檢察院第二檢察部副主任薛松。（取材自魯中晨報）

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