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青年「躺平」風潮 中國國安部警告：境外敵對勢力的意識形態滲透

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由於社會嚴重內捲，愈來愈多中國青年因此選擇「躺平」，但中國國安部警告，「捲不動就...
由於社會嚴重內捲，愈來愈多中國青年因此選擇「躺平」，但中國國安部警告，「捲不動就躺平」是境外反華敵對勢力對中國青年的意識形態滲透。此為示意圖。（歐新社）

近幾年「捲不動就躺平」、「擺爛是最優解」在中國網上網為流傳，對此中國國家安全部28日發文警告，這是境外反華敵對勢力的意識形態滲透，目的是消解中國青年的奮鬥信念，甚至是動搖中國社會的價值根基。

中國國安部微信公眾號指出，青年是國家的未來，也是境外反華敵對勢力意識形態滲透的重點目標。近年來，境外反華敵對勢力借助網絡平台，刻意放大社會焦慮，歪曲解讀發展問題，不斷渲染「努力無用」、「奮鬥吃虧」等消極觀念，試圖通過製造負面情緒，將個體困境上升為群體對立，讓青年在不知不覺中被誤導、被裹挾，進而消解中國青年的奮鬥信念，甚至動搖社會的價值根基。

文章指出，諸多案例顯示，反華敵對勢力高舉「躺平」旗幟，正「努力」地侵蝕中國青年的思想。中國國家安全機關工作發現，某境外組織資助各類反華媒體、智庫，炮製「奮鬥=被剝削」、「階層固化=努力無用」等敘事；某境外組織大力資助「躺平網紅」，批量生產「躺平即正義」、「反內捲=反剝削」短影音，系統性開展「躺平洗腦」。

中國國安部稱，「青年興則國家興，青年強則國家強」，選擇「內捲還是躺平」是偽命題，呼籲中國年輕人立足自身實際尋找機會，以自己的節奏腳踏實地地做好每一件事，「把青春奮鬥融入強國建設、民族復興的偉大征程」。

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