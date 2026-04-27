泡泡瑪特推出首款家電 LABUBU小冰箱一台逾2.7萬

LABUBU小冰箱即將於本月30日正式開售，但傳出目前網上溢價幅度已經達到50%。（取材自文匯網）

據香港 文匯網報導，泡泡瑪特近日發布首款家電產品「THE MONSTERS」生活家系列冷藏箱，目前已在部分電商 平台上架預約，將於4月30日正式開售。這款LABUBU冰箱提供Home款和House of the Monsters款兩個版本，售價均為5999元人民幣（約883.7美元）。兩款產品全球限量發售999台，每台均配有限定編號。

LABUBU冰箱容量121公升，財聯社指出，儘管尚未正式開賣，但在閑魚等平台的二手價格已飆至8999元人民幣，部分標價近萬元，溢價幅度高達50%。

LABUBU冰箱的推出，象徵泡泡瑪特正將其核心潮玩IP「THE MONSTERS」拓展至家電領域。泡泡瑪特董事長兼CEO王寧早前曾表示，泡泡瑪特IP衍生的小家電品類將涵蓋電水壺、咖啡機、電動牙刷、吹風機等產品，現階段已進入大規模備貨階段。目標市場規畫或為先中國國內後海外。

泡泡瑪特3月25日公布的2025年財報顯示，去年全年營收達人民幣371.2億元，年增184.7%；淨利潤130.8億元，增長284.5%。其中LABUBU家族就貢獻營收超過人民幣百億元，海外市場收入占比逾四成。

不過去年底卻傳出LABUBU已經退燒的消息。瀟湘晨報早前報導，有消費者反映，LABUBU已經不用搶了，部分款式在二手市場價格甚至大跌。小紅書上，有網友表示，自己買了兩盒Labubu 4.0，原以為剩下的可以在閑魚賣出，沒想到原價賣都被嫌貴。