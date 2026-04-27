遼寧男近3千克黃金「被警扣押30年」上熱搜…有進展了

蓋州市公安局扣押物品清單。(取材自新京報)

遼寧一名男子購買黃金製品後遭警方扣押，至今長達30年未有處置結果，引發關注。當事人潘永嘉於1996年購得2859.2克黃金製品後，被蓋州市公安局以涉嫌走私為由扣押並接受調查，後續未被認定有罪，但黃金與保證金均未返還。最新進展顯示，警方已主動聯繫當事人並約定面談，雙方將就賠償事宜進行溝通。

據新京報報導，潘永嘉代理律師張鐵雁表示，蓋州市公安局已於4月25日主動聯繫，詢問當事人訴求，雙方已約定見面商談賠償問題，「和解的可能性很大」。律師指出，當事人希望依據國家賠償法規定，獲得合理且公正的補償。

案件可追溯至1996年5月6日，潘永嘉在購買2859.2克黃金製品後，於大連周水子機場被警方以涉嫌走私抓獲，並被收容審查11天，其家屬繳納5萬元人民幣（約7300美元）保證金後取保候審。警方當時開具的扣押清單顯示，涉及物品包括18K金項鍊與金墜，共計21包、重達2859.2克。潘永嘉的家屬表示，當時黃金價格低，潘永嘉買這些金首飾是想留些資產，「有18k金的，也有24k金的。」

此後30年間，潘永嘉多次向警方詢問案件進展及扣押物去向，均未獲明確回覆。至今，相關部門未對其作出有罪認定，也未對扣押黃金進行處置，亦未退還保證金。2026年1月，76歲的潘永嘉提出刑事賠償申請，但遭以超過時效及不符條件為由不予受理。

潘永嘉隨後向營口市公安局申請複議，主張該扣押行為符合國家賠償法相關條款，應優先返還原物；若已無法返還，則應依申請當日上海黃金交易所金價進行賠償。此外，他亦要求退還5萬元人民幣保證金及自1996年起的利息，並就當年被限制人身自由11天提出人身損害賠償、恢復名譽等請求。