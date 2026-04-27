霍思燕穿旗袍牽著「杜爾袞」…蒙古獒首奪國際犬展冠軍

蒙古獒為世界上最古老的犬種之一。(取材自寧波晚報)

中國知名女星霍思燕帶著4個月大的蒙古獒參加青島舉辦的CKU國際犬展，該犬隻憑藉穩定步態與良好性格奪得特幼組冠軍，成為中國首隻完成賽級登記並登上國際賽場的蒙古獒，也打破長期由歐美犬種主導的競賽格局，引發關注。

據寧波晚報報導，賽事於青島國際博覽中心舉行，霍思燕當天身著旗袍牽領愛犬「杜爾袞」亮相。該犬首次參賽即奪冠，創下中國原生犬種新紀錄。職業牽犬師張文鑫賽後表示，該犬「特別親人、特別聰明」，無論在靜態體態展示或動態步態表現上，均展現出優秀的賽級潛力。

丈夫杜江隨後也發文回應，幽默地介紹這隻新晉明星狗，「草原上他是牛羊牧民的忠誠衛士，在家庭他是暖心聰明的好伙伴。大家親切的叫他笨笨狼、杜日波和草地笨，其實一點不笨哦。」

霍思燕身著旗袍牽領愛犬「杜爾袞」亮相。(取材自寧波晚報)

蒙古獒又稱蒙古牧羊犬或「草地笨」，為世界上最古老的犬種之一，長期在草原地區擔任守護牧群的重要角色。其在歷史上曾隨軍遠征，被牧民稱為「杜日波」，意指守護者。此次蒙古獒首次完成賽級登記並登上國際賽場，被視為中國本土犬種發展的重要突破。

霍思燕近年積極投入犬展領域，已取得相關專業資格，包括牽犬師執照與國際賽事助理裁判認證。她過去亦多次帶犬參賽並取得成績，包含攜西施犬與貴賓犬參與國際賽事並獲獎，逐步從演員轉型為專業牽犬師。

此次已是霍思燕第三度帶領中國原生犬種登上國際頒獎台，她表示，希望透過比賽讓更多人認識中國犬種的價值與潛力。她把賽事獲得的15萬歐元（17.5萬美元）冠軍獎金全數捐給中國原生犬基因庫，表示「要讓世界看見中國犬種的優秀」。