長沙女老闆攤位被擋 全網撐腰…顧客排長龍 銷售翻3倍

大量顧客排隊購買夏女士的煎餅。(取材自瀟湘晨報)

近日長沙後湖夜市一名女攤主因攤位遭同行惡意遮擋，引發網路熱議。事件曝光後，大批市民與遊客前往支持，攤前隊伍不斷延長，甚至驚動當地管理單位介入協調，不僅改善其經營環境，也讓原本受影響的生意出現明顯好轉。

據瀟湘晨報報導，4月13日有網友在社群平台發文指出，一名男攤販將煎餅攤緊貼擺在43歲夏姓女攤主前方，幾乎遮擋其全部經營空間。夏女士表示，她來自湖南邵陽，自2025年7月起在後湖擺攤維生。相關貼文迅速引發關注，不少曾光顧的顧客留言稱她獨自撫養孩子、為人熱心，呼籲外界給予支持。

事件發酵後，大批周邊高校學生、市民與外地遊客紛紛前往消費力挺，攤前排起長隊。4月18日，夏女士因故需要更換擺攤位置時，現場顧客不僅未離開，還主動協助推車、陪同轉移地點。相關畫面在網路流傳後，引來網友為長沙年輕人點贊，「有光有溫度的大學生」、「善良的人會被一群善良的人擁抱」、「我們生活在長沙特別幸福」，也有網友表示，「惡意競爭起了反作用，現在人家生意更好了。」

還有外地遊客以實際行動表達支持。夏女士透露，有來自北京的遊客透過手機轉帳888元人民幣（約130美元），她因金額過大一度焦急尋找對方退還。之後在現場遇到該名趙姓遊客時，對方不僅堅持付費購買，還協助拍攝並剪輯感謝影片，相關內容在網路上獲得大量點讚。

事件引起關注後，後湖夜市管理方與當地街道迅速介入。桔子洲街道後湖新村相關負責人承諾為夏女士提供免費攤位，夜市方面亦表示將承擔租金與管理費，並安排入口處的「黃金攤位」供其經營。完成簽約後，夏女士生意明顯改善，每日銷量最高突破百份、收入較以往成長數倍。她表示，希望未來能穩定經營，將家人接到長沙生活。