小伙困隧道 打給媽留遺言「我救了個人 可能出不去…」

事發隧道全是濃煙。（取材自都市快報橙柿互動）

「00後」山東小伙張健，近日駕車行駛遇到隧道起火。面對隧道內的滾滾濃煙，他沒有選擇獨自逃生，而是把一名受傷司機轉移到自己車上。感覺逃生希望渺茫之際，他撥通了母親的電話留下一段「遺言」，「媽，我在隧道救了個人，我可能出不去了……」。所幸，張健最終將車輛開出隧道，隨後，他打給母親報了平安。

都市快報橙柿互動報導，山東菏澤的張健日前自山西駕車返回老家。車輛駛入寶塔山隧道時，前方一輛貨車起火。「車開進去一兩公里左右，就看到前面大車著火了，能見度不到一米，隧道裡全是煙，什麼也看不到。」張健回憶。

此時後方車輛堵住了退路，張健只能跟隨前車緩慢行駛，剛駛過起火點，他就聽到了呼救聲。原來是一輛貨車發生了追尾事故，貨車司機躺在地上，滿臉是血、腿部無法動彈。「這是人命關天的事，我腦子裡只有一個念頭，把他救起來。」張健果斷下車，與同行乘客一起將受傷司機抬上自己的車。

事發現場畫面。（取材自都市快報橙柿互動）

據報導，因傷者腿部受傷無法彎曲，導致車門關不上，濃煙順著車門縫隙湧入車內。很快，張健就出現了頭暈、惡心等症狀，「我又下車去關車門，打開空調內循環。」期間，他用脫下來的衣物掩住傷者口鼻，反復提醒傷者不能睡覺。

雖然車內空氣情況好轉，但張健還是吸入了濃煙，他感覺意識變得模糊，「隧道大概10公里，這麼長的隧道，我得給我媽打個電話。」他拿起手機，撥通了母親的電話，「媽，我在隧道救了個人，能出去我給你打電話，如果兩個小時內不能報平安，我可能出不去了……」。

電話那頭，張健的母親強忍恐懼，安撫兒子，「不要急，慢慢開，一定要從隧道裡開出來。」掛掉電話後，張健將車上的一瓶水澆到身上，讓自己保持清醒。張健將車速降至每小時5公里，一點點摸索著向前行駛，直到駛出隧道。

報導指出，開出隧道後，民警和急救人員迅速將傷者送上救護車。此時的張健因吸入大量濃煙仍感不適，休息後才慢慢恢復。隨後，他給母親報了平安：「媽，我出來了，我們活著出來了」。

事後，貨車司機的家屬打電話給張健道謝。張健說，「傷者家屬說我不是救了一個人，是救了一個家庭，他是家裡的頂梁柱。」張健說聽到這話，感覺一切都值得，「如果重來一次，我還會義無反顧再救一次。」據悉，貨車司機已脫離生命危險。

菏澤市委政法委、市見義勇為基金會4月20日也專程送獎上門，授予張健「菏澤市見義勇為模范」稱號，並發放獎金1萬元。