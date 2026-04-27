我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前FBI高層：科學家離奇死亡失蹤 研究項目都被中俄覬覦

川普訪中維安更緊張 川習隨扈被爆曾打架

兒女沒來探望 湖北老人10樓拋下5箱紅酒洩憤 下場曝光

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
住在10樓的老人因不滿子女未在春節期間探望，將子女存在家中的五箱紅酒搬至陽台逐一...
住在10樓的老人因不滿子女未在春節期間探望，將子女存在家中的五箱紅酒搬至陽台逐一拋下。示意圖。（取材自新聞坊/視覺中國圖）

近日，湖北竹溪法院審結一案，住在某小區10樓的徐姓老人因不滿子女未在春節期間探望，為洩憤將子女存在家中的五箱紅酒搬至陽台逐一拋下。FM93交通之聲報導，拋物過程持續10幾分鐘，樓下超市經營者出門時險些被砸，所幸無人受傷。對此，法院判處他6個月有期徒刑、緩刑1年，並罰款2000元人民幣（約292.6美元）。

2026年農曆正月初八，本是新春佳節、闔家團圓的喜慶時刻，湖北竹溪縣城關鎮某小區卻突發驚險一幕：五箱紅酒從高空接連掉落，滿地的酒瓶殘渣鋪滿樓下人行道，讓樓下商戶與過往居民心驚不已。

據新聞坊報導，事發起因為居住在小區10樓的徐某，因不滿子女未在春節期間探望自己，心生怨氣。為發洩情緒，其將子女存放家中的五箱紅酒搬至窗台，逐一從窗戶拋擲至樓下人行道。

據樓下超市經營者介紹，事發時超市正在營業，自己出門時險些被砸中，整個拋物過程持續十幾分鐘，所幸未有人員受傷。

徐某供述，其明知樓下人行道是小區居民日常通行、休閒的必經之路，卻因一時氣憤實施拋物行為，未考慮行為可能引發的嚴重後果。直至被依法追訴，徐某才意識到自身行為已觸犯法律，對自己的衝動之舉懊悔不已。

法院經審理認為，被告人徐某不計後果實施高空拋物發洩情緒，情節嚴重，其行為已觸犯「中華人民共和國刑法」第291條之2的規定，應當以高空拋物罪定罪處罰，依法判處徐某有期徒刑六個月，緩刑一年，並處罰金2000元人民幣。

不滿兒女過年沒來探望，老人從10樓拋下5箱紅酒。示意圖。（取材自新聞坊/視覺中國...
不滿兒女過年沒來探望，老人從10樓拋下5箱紅酒。示意圖。（取材自新聞坊/視覺中國圖）

春節

上一則

白宮記協晚宴突發槍擊事件 中國外交部回應了…

下一則

湘7歲女童天生「白色劉海」 是基因突變…網鼓勵：好酷

延伸閱讀

衝業績、「設計」6少年吸毒 南京派出所副所長被判5年

衝業績、「設計」6少年吸毒 南京派出所副所長被判5年
在小區吵架 北大碩士捲命案 「無接觸也需擔責」掀熱議

在小區吵架 北大碩士捲命案 「無接觸也需擔責」掀熱議
婚鬧？胡鬧？川男遭扒衣綁樹、潑醬油扔蛋 當局發聲了

婚鬧？胡鬧？川男遭扒衣綁樹、潑醬油扔蛋 當局發聲了
一句「你為何這麼高級」 73歲老人被83歲室友打到大小便失禁

一句「你為何這麼高級」 73歲老人被83歲室友打到大小便失禁

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣

分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣
華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀
紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患