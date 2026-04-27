兒女沒來探望 湖北老人10樓拋下5箱紅酒洩憤 下場曝光

住在10樓的老人因不滿子女未在春節期間探望，將子女存在家中的五箱紅酒搬至陽台逐一拋下。示意圖。（取材自新聞坊/視覺中國圖）

近日，湖北竹溪法院審結一案，住在某小區10樓的徐姓老人因不滿子女未在春節 期間探望，為洩憤將子女存在家中的五箱紅酒搬至陽台逐一拋下。FM93交通之聲報導，拋物過程持續10幾分鐘，樓下超市經營者出門時險些被砸，所幸無人受傷。對此，法院判處他6個月有期徒刑、緩刑1年，並罰款2000元人民幣（約292.6美元）。

2026年農曆正月初八，本是新春佳節、闔家團圓的喜慶時刻，湖北竹溪縣城關鎮某小區卻突發驚險一幕：五箱紅酒從高空接連掉落，滿地的酒瓶殘渣鋪滿樓下人行道，讓樓下商戶與過往居民心驚不已。

據新聞坊報導，事發起因為居住在小區10樓的徐某，因不滿子女未在春節期間探望自己，心生怨氣。為發洩情緒，其將子女存放家中的五箱紅酒搬至窗台，逐一從窗戶拋擲至樓下人行道。

據樓下超市經營者介紹，事發時超市正在營業，自己出門時險些被砸中，整個拋物過程持續十幾分鐘，所幸未有人員受傷。

徐某供述，其明知樓下人行道是小區居民日常通行、休閒的必經之路，卻因一時氣憤實施拋物行為，未考慮行為可能引發的嚴重後果。直至被依法追訴，徐某才意識到自身行為已觸犯法律，對自己的衝動之舉懊悔不已。

法院經審理認為，被告人徐某不計後果實施高空拋物發洩情緒，情節嚴重，其行為已觸犯「中華人民共和國刑法」第291條之2的規定，應當以高空拋物罪定罪處罰，依法判處徐某有期徒刑六個月，緩刑一年，並處罰金2000元人民幣。