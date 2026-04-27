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湘7歲女童天生「白色劉海」 是基因突變…網鼓勵：好酷

中國新聞組／北京27日電
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湖南一名7歲女童天生就是白色劉海，不少網友羨慕她「不用挑染」。（視頻截圖）
湖南一名7歲女童天生就是白色劉海，不少網友羨慕她「不用挑染」。（視頻截圖）

湖南邵陽一名7歲女孩因天生的白色劉海引發關注。近日，母親劉女士說，女兒出生時就被確診罕見病「斑駁病」，前三年全家人幾乎不敢出門，走到哪裡都有人盯著看，自己心裡滿是愧疚，「總覺得是我帶給她的」。

好在這幾年在媽媽的陪伴引導下，女孩慢慢變得樂觀開朗。

▲ 影片來源：youtube平台＠renwu.movie.society（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

先鋒新聞報導，劉女士說，最大的心願是希望女兒以後能遇到更多友善溫暖的人，不要遭受太多言語的中傷，媽媽也仍在積極為孩子尋找治療方式。

據報導，劉女士表示，「斑駁病」是基因突變導致的，女兒的頭髮有一縷是白色的，臉上和身體皮膚上也有一些白斑。

資料顯示，「斑駁病」是種先天性色素缺乏性皮膚病，屬於體染色體顯性遺傳病，與基因突變有關。大多數患者出生額前就有三角、菱形白斑以及白色劉海，但皮膚功能正常。

女童天生的白色劉海也在網路上引發熱議，有網民鼓勵女童表示，「感覺酷酷的，還萌萌的」、「孩子挺美，別讓偏見傷了她」；也有人驚訝羨慕留言，「哇塞，她自帶挑染」、「挺好看的，好有個性」、「好多女孩還刻意染這種頭髮呢」。

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