愛奇藝「AI藝人庫」惹眾怒 中官媒：技術不能突破人文底線

線上串流影音平台公司愛奇藝日前高調宣布上百位藝人駐其平台「AI藝人庫」，消息一出引發各種批評聲浪。（路透）

中國大型影音串流平台愛奇藝成立「AI藝人庫」引發爭議，中國官媒評論稱，文化產品不同於一般商品，技術可以狂奔，但絕不能踩踏人文底線。

中國官媒經濟日報今天發表題為「技術狂奔豈能突破人文底線」的署名評論文章指出，愛奇藝這次翻車，給行業帶來3點啟示。首先是任何涉及真人數據的人工智慧 （AI）項目，都必須以授權清晰、邊界明確為不可逾越的底線。技術創新的前提是合規，只有守住法治與倫理的軌道，才能真正行穩致遠。

其次，這篇評論稱，AI是助手，不是替身。影音串流平台的初衷是用AI降本增效，修復老片、輔助剪輯、提高後期效率等技術可以交給AI，但編劇、表演、導演等核心創意環節必須留給真人。人類可以訓練AI當好副駕駛，但不是讓它奪走方向盤。

另一方面，評論指出，文化產品的靈魂，永遠是人。文藝創作要「扎根人民、扎根生活」，真實、真誠、真情，永遠是打動人心的力量。

文章最後提到，文化產品不同於一般商品，不僅要算經濟帳，更要算人心帳；技術可以狂奔，但絕不能踩踏人文底線，「這記警鐘，不僅為涉事平台而鳴，更應讓整個文娛領域乃至所有追逐AI紅利的市場各方警醒」。

綜合21世紀經濟報導等陸媒消息，愛奇藝日前在愛奇藝世界大會宣布，旗下平台納逗Pro已與逾百明星藝人達成AI授權合作。愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇稱，AI影視化趨勢不可阻擋，未來真人實拍可能成為一種無形文化資產，但不會完全消失。

消息公布後，「愛奇藝瘋了」「AI觀眾」等迅速在中國網上引起討論，不少網友質疑愛奇藝是否未經藝人同意就使用藝人形象生成AI影片內容；多名藝人隨後更透過工作室及相關方面發文，否認簽署任何AI影視授權協議。