4主播離開東方甄選 「不適應新領導」 但都感謝俞敏洪

4名主播同日宣布離開東方甄選，均提到不適應公司新變化，都感謝了俞敏洪。（取材自極目新聞）

東方甄選4名主播明明、天權、中燦、林林25日下午陸續在個人社交平台發長文宣布，離開東方甄選。他們均提到不適應過去幾個月公司的變化，甚至還有人因此焦慮；同時，他們也都感謝了俞敏洪。另一知名主播YOYO在四名同事的評論區送上祝福。

極目新聞報導，明明和天權離職，此前已有信號。東方甄選人力資源部24日在社區發文：「我們懷著遺憾和不捨的心情，和大家同步一則消息：主播明明和天權即將告別東方甄選。俞老師已誠摯溝通和挽留，但最終尊重他們的選擇。」

公開資料顯示，明明，真名石明，出生於陝西商洛，畢業於西安交通大學。天權曾在北京新東方當過6年GRE培訓師，本科畢業於伯克利大學，研究生畢業於哥倫比亞大學，有過14年的留學經歷。另外，兩名主播此前都因在直播中的言論引發過爭議。

據澎湃新聞此前報導，2023年12月16日，有網友發布的視頻片段顯示東方甄選主播天權15日晚在直播間稱「刷臨期的人今天的工資估計也買不起蛋黃酥」，引發爭議。東方甄選為此發布致歉聲明，決定讓天權停止直播三個月。2024年6月22日，明明在直播中用「山河破碎」形容貴州地貌引發爭議。

明明發文稱，新領導入駐後，公司整體直播模式與運營風格徹底改變，這種文化上的轉變，他很難認同。日常工作中，他能清晰感受到新任管理層對他的「不友好」，讓他陷入了嚴重的焦慮和內耗。

天權稱，過去的四個月裡，公司的執行管理層變了，有些理念變了，直播間的風格變了，辦公的氛圍也變了，「這讓我愈發質疑自己留下來的理由」。

林林稱，感謝俞老師，在北大求學期間，自己幸運地得到了新東方助學金的資助，讓她這個農村孩子可以不用為北大學費發愁，她始終心存感激。她還稱，2026年以來，工作環境和氛圍發生了一些變化，過度焦慮開始伴隨她。醫生叮囑，創傷的恢復需要遠離創傷製造者。

主播中燦稱，過去幾個月，公司發生了很多變化。新的管理團隊入駐後的很多規則、很多方式，都和當初不一樣了。他曾努力適應、努力溝通、努力想找到一個繼續走下去的方式。但後來發現，有些事情不是靠他一個人努力就能改變的。他不想說更多細節，也不想指責誰。

據新京報2025年12月24日報導，有媒體稱，直播電商公司東方甄選即將迎來新任掌舵人，新東方教育科技集團副總裁、廣州學校校長孫進將擔任執行總裁。對此，東方甄選回應新京報記者稱情況屬實。