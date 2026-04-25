廣東抗癌少女下單「求陪伴」 騎手接力當家人 民警也來了

廣東佛山一名24歲女孩下單「求陪伴」，沒想到引來眾多騎手自發趕來打氣。（取材自中國婦女報）

近日，廣東佛山一張從醫院發出特殊「跑腿單」引爆全城接力送暖。下單是一名24歲女孩，因罹癌獨自在醫院治療，本是一時突發奇想下單「求陪伴」，沒想到引來眾多騎手自發趕來打氣，充當臨時家人，甚至還有民警、病友等不認識的人也陸續加入。

中國婦女報報導，下單人是女孩小黎，患有母細胞性漿細胞樣樹突細胞腫瘤 ，目前在醫院接受支持治療。父親陪護一段時間後，為籌措治療費用外出打工，弟弟留了下來一邊實習一邊照顧她，卻也因工作安排難以長時間陪伴，大部分時間裡，她只能獨自面對化療帶來的痛苦與孤獨。

一次偶然的機會，小黎看到外賣App上有跑腿服務，便抱著試試看的心態下了一單——「坐在病床旁陪我兩個小時」不需要代購、不需要跑腿，只希望有人能坐在病床旁陪她度過兩個小時。訂單發出後，第一位外賣騎手很快出現，如約陪伴兩小時後。

臨走前，這位外賣小哥發了條消息到騎手群：「醫院30號病床的小姑娘需要人陪，有空的兄弟幫個忙」一場愛心接力就從這句「幫個忙」開始了，群裡不少騎手紛紛表示「我也想去看看她」。

於是，一場沒有組織的「愛心接力」就此展開。有的騎手送完單順路趕來；有的提前收工只為多陪小黎一會兒；有人帶來牛奶、零食和故事書；還有人安靜地坐著、幫忙遞水甚至有遠在雲南的騎手通過線上花店送來一束花。

騎手小陳說，「她身邊沒什麼家人，我有點心疼，也很能共情，就想來看看她」這些習慣與時間賽跑的人在這幾天放慢了腳步成了臨時聚在一起的「家人」。

康護員楊湘翠說，記得小黎剛入院時話不多，後來探望的人多了，情緒明顯放鬆吃得也多了些。

讓小黎印象深刻的是，不止是外賣騎手，曾有一位刑警專程來看望她，和她分享工作中的故事。60多歲的王姨（化名），曾多次接受化療和手術，她手捧鮮花來到小黎床邊，用自己的抗癌經歷鼓勵她：「你看我多棒，你也要努力、加油！」

出院這一天，醫院特意為她舉辦了一場簡單而溫馨的出院儀式，護士們來到床邊，把寫好的祝福卡片交到小黎手裡

，語氣很輕卻十分堅定：「加油！風雨兼程，勇往直前」。