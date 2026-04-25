「0糖」其實有糖 東鵬註冊當飲料商標 網轟：合理嗎

東鵬飲料包裝上的「0糖特飲」被發現不是產品屬性是註冊商標，被質疑涉嫌誤導消費者。（取材自九派新聞）

東鵬飲料包裝上的「0糖特飲」，近期被發現不是產品屬性而是註冊商標，被質疑涉嫌誤導消費者。東鵬事後指出，產品符合國標，商標註冊是品牌保護需求。但網友對此可不買帳，批評「合規就合理嗎？」

綜合媒體報導，檢索發現，東鵬飲料已申請註冊多枚「東鵬0糖」、「東鵬0糖特飲」、「0糖特飲」商標，國際分類涉及啤酒飲料、運輸工具、健身器材等，目前部分商標已註冊成功。

對比蒙牛申請「0糖鮮果」、奈雪的茶申請「奈雪0糖茶鋪」，全被駁回了。可是東鵬卻成功註冊了25個「0糖」相關商標，獲批理由是「東鵬0糖」結合品牌名，有區分度。

更讓消費者惱火的是，包裝上「0糖」字樣醒目突出，極易誤導消費者。類似的套路還有今麥郎「手打掛麵」、千禾「0添加醬油，其中的「手打」、也「0」全是商標。更有人質疑，這樣的商標涉嫌誤導消費者。

東鵬特飲方面表示，「0糖」、「無糖」的說法有明確定義，這次上市的「無糖型東鵬特飲」是一款新產品，並不是舊產品為了合規而更名。原罐裝「東鵬0糖特飲」目前已暫停售賣。

然而查詢資料可發現，「0糖」、「無糖」並不意味著產品完全沒有糖。據中國科學技術協會旗下公眾號「科學闢謠」發布的文章，根據國家食品安全標準「預包裝食品營養標籤通則」，「無糖」指的是每100克或100毫升固體或液體食品中的含糖量不高於0.5克。這裡的「糖」既包括單糖，比如葡萄糖、果糖等，也包括雙糖，比如蔗糖、乳糖、麥芽糖等的總和。即使產品標註了「0蔗糖」，也可能含有其他類型的糖。

有科普文章指出，在產品包裝上放大「0糖」、「0脂」等註冊商標，消費者很難意識到這只是一個品牌名稱而非產品承諾，從而在不知不覺中掉入商家精心設計的認知陷阱。