亞洲首座「百萬方級」鹽穴儲氫工程 河南平頂山投產

中國首個百萬方級（達1百萬立方公尺）「鹽穴儲氫」示範工程，25日在河南平頂山市正式投產運行。（取材自中國日報網）

亞洲首個百萬方級（達1百萬立方公尺）鹽穴儲氫示範工程，25日在河南 省平頂山市正式投產運行。該項目投用促使氫能可大規模、低成本儲能，標誌著中國發展氫能「製、儲、輸、用」全產業鏈貫通，邁入產業化新階段，也是中國氫能儲運技術的里程碑式突破。

「鹽穴儲氫」是將氫氣儲存在地下幾百、甚至上千公尺的鹽穴中，具有成本低、規模大、安全性高和儲氫純度高等優勢。該技術在國外已經相對成熟，中國在該領域正處於「從試點向規模化應用」過渡的關鍵階段。

中國央廣總台中國之聲報導，該工程由中國科學院武漢 岩土力學研究所與中國平煤神馬集團共同實施，河南平美儲氣鹽化股份有限公司負責建設。武漢岩土力學研究所全程主導關鍵技術攻關，聯合中國平煤神馬、中石油和中石化等單位，牽頭完成項目選址論證、工程設計、技術方案最佳化及安全監測體系建構等工作。

武漢岩土所楊春和院士團隊，透過精細化選址選層方法，精準確定1,418公尺的鑽井深度，建成了水溶體積超3萬方的鹽穴腔體，完成150萬標準立方公尺氫氣儲存。

同時，科研團隊釐清氫氣在岩鹽中多尺度運移規律，形成了鹽穴儲氫庫精細選址選層關鍵技術，並攻克臨氫材料腐蝕、裝置密封等技術難題，研製出抗氫脆套管及高密封性井口裝置等，實現關鍵核心裝置100%中國國產化。同時，團隊還首創了「地表—井筒—腔體」天、地、空一體化安全監測技術、多源監測資訊融合方法與風險智能管控平台，保障了工程安全的穩定運行。

IT之家25日指，作為亞洲首座鹽穴儲氫庫，該工程的投產驗證了中國地質儲氫技術的可行性，為建構自主可控的地下氫能儲備體系、實現氫能大規模儲備提供成熟技術路線，將有效推動氫能產業發展和能源結構轉型，築牢能源安全底線。

IT之家也規納，截至2025年底，中國可再生能源製氫項目累計建成產能每年逾25萬噸，較上年實現翻番式增長。包含新疆庫車、寧夏寧東、內蒙古赤峰、吉林大安和松原等項目建成投運，一批重大技術裝備取得新突破，為氫能產業發展奠定堅實基礎。