拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬買法拍屋 竟是社區廁所

蔣介石故居對面別墅區。（取材自華商報）

浙江寧波閔先生近日投訴稱，他在溪口鎮蔣介石故居對面的別墅區，花214.19萬元（人民幣，下同，約31.3萬美元）購買了一處1180平方公尺的止贖物業。本想用來養老，沒想到兩年來一直處處受阻，根本無法使用。

大風新聞報導，今年57歲的閔先生2024年花了214.19萬元拍下蔣介石故居對面別墅區1180平方公尺物業，包括兩廁所兩更衣室等。當初海曙區法院拍賣 公告稱，該標的物坐落在寧波市奉化區溪口鎮溪南「美齡山莊」內。該公告還稱，被拍賣的房屋建築面積為57.09平方公尺，用途為住宅，土地使用權面積為1180平方公尺，地類（用途）為住宅用地，使用權類型為出讓。

閔先生解釋稱，總體來說被拍賣的1180平方公尺的土地使用權，包括男女更衣室和男女廁所，另外還包括游泳池面積的3/5以及一部分其他面積。

閔先生2024年花了214.19萬元拍下蔣介石故居對面別墅區1180平方公尺物業，包括兩廁所兩更衣室等，圖為涉事廁所。（取材自華商報）

據報導，閔先生說，他順利過戶該物業並辦理房產證。閔先生說，當天決定參加競拍的時間非常短，根本來不及到現場去查看了解情況，也沒有查看拍賣公告中的提醒內容。競標之後他曾打電話給法官，進一步確認是否可以作為住宅使用，「法官告訴我，沒有問題，要不然法院也不會用來司法拍賣。」

閔先生說，所有手續辦完後他再次到現場準備接房時，發現房子被打掃衛生用的掃帚、垃圾桶和小推車等占據著，「保安阻止我接房，說那房子一直是業主在使用，後來還斷了電，我認為那房子是我的，我有權接房使用，便拿著法院的相關手續報警。」

報導指出，接警後，附近溪口派出所派員警到現場調查了解狀況，並調解未果。 2025年11月28日，溪口派出所調查後認為不屬於公安機關管轄範圍，出具不予立案通知書，「至今已兩年多時間過去了，我買的那套法拍房以及1000餘平方公尺的土地使用權，一直無法使用。」

房子被打掃用的掃帚、垃圾桶和小推車等占據著。（取材自華商報）

據報導，「美齡山莊」一知情業主表示，該別墅小區共有50多戶業主，小區游泳池旁的更衣室和廁所繫業主公用的配套設施，這些年來一直在使用，根本不屬於任何個人的私有產財，後來開發商將小區地塊進行分割，2012年9月25日，為該房產辦理了產權登記，同年9月28日，開發商還將旁邊1000餘平方公尺的土地使用權辦理了產權登記，其終止日期是2066年8月23日，隨後開發商拿著這些產權證去銀行抵押貸款，最終因無法還貸被銀行起訴，法院遂通過司法拍賣方式對其進行處置。

該業主稱，閔先生既是受害者也有過錯，「2024年2月份他競拍時，我們小區的房價大約是每平方公尺2萬元，面對1180平方公尺的使用權，他竟以214.19萬元拍得，他本以為撿了個漏，其實上當了，那處物業就不能使用。」

報導指出，「美齡山莊」該知情業主稱，在閔先生競標該處物業之前，海曙區法院曾法拍過一次，「是我們本地人買的，當初對方發現不能使用後提起行政訴訟，後來法院撤拍退款，沒想到後來又第二次掛網法拍。」

閔先生表示，他的訴求是要求繼續騰房使用，「我是通過正當程序法拍來的，所有款項也已全部支付完畢，手中也有房產證，目前相關部門一直在推諉，不知道究竟該哪個部門來解決？」他說，如果實在不能騰房使用，他則要求海曙區法院退還他的全部款項並賠償相應損失。

寧波市海曙區法院執行局相關工作人員回應稱，法院正在進一步調查處理此事。