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搶什麼？嚴重受損小鵬汽車31人競拍 溢價3倍3.6萬拍下

中國新聞組／北京25日電
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該車長期停在停車場。（取材自極目新聞）
該車長期停在停車場。（取材自極目新聞）

一輛在交通事故中嚴重受損的小鵬新能源汽車，23日在阿里法拍平台被拍賣，竟吸引來31人爭搶，最終8400元（人民幣，下同，約1229美元）起拍的這輛小鵬汽車，以3萬6800元被人拍下，溢價達3倍。

極目新聞報導，法拍平台公告顯示，該車車型為小鵬P5，車輛初次登記日期為2022年1月20日，2022年起一直停放在寧波江北區梅竹路627號停車場。

目前該車處於被浙江省新昌縣人民法院查封狀態。法院公告特別提醒，該車輛已撞毀，無法啟動、無法行駛，且車主於車禍事故中死亡。法拍平台上展示了多張該車圖片，可見車頭部左右車燈處嚴重受損，前擋風玻璃已破損，後擋風玻璃缺失，車內方向盤也折斷了。

該車方向盤折斷。（取材自極目新聞）
該車方向盤折斷。（取材自極目新聞）

該車評估報告稱，經現場踏勘，車輛已撞毀，無法啟動、行駛，由於維修成本過高且維修難度較大，經多方溝通本次按報廢車輛評估，評估價值為1萬2000元。

據報導，該車4月23日10時正式開拍，起拍價為8400元，有31人報名參與競拍，圍觀網友達3.3萬人，競拍一直持續到24日11時24分。經167次叫價，這輛嚴重受損的小鵬新能源汽車最終以3萬6800元被人拍下。

新昌縣人民法院一工作人員稱，標的物車主董某於2022年8月，在一次車禍事故中死亡，本次拍賣所得將用於清償債務。該工作人員還表示，法院會協助買受人辦理過戶，但該車車牌不隨車轉讓。另外，法院不承擔本標的車輛瑕疵保證，可能存在的未處理違法違章相關費用由買受人承擔。車輛是否能維修好，能不能上牌，過戶後均由買受人自己判斷處理。

據報導，一輛發生過交通事故，且嚴重受損的新能源汽車為何有這麼多人搶著要？在社交平台上，有網友稱可能有人想買來以舊換新，置換新車。但杭州一家小鵬汽車專賣店工作人員稱，上述被拍賣的車輛，車主是2022年購買登記的，目前還不符合舊車報廢條件、不可參與以舊換新獲取購車補貼。

據了解，新能源汽車最核心的部件是電池、電機、電控（即「三電系統」），它們通常置於汽車底部或後面。上述工作人員表示，如果被拍賣的新能源車僅是外觀件或非核心結構受損，完全具備修復的價值，而且該車是2022年購買當年出的事故，行駛里程不多。

武漢一名從事二手車交易的專業人士透露，有些修理廠或二手車商喜歡收購事故車或涉水車，這類車輛因事故貶值嚴重，收購價往往僅為正常二手車的40%-60%，有的只比報廢價高一點。但是這類車輛修復好後，可按正常二手轉手，利潤空間非常可觀，因為修車廠和二手車商自採的零配件價格都很低，人工成本也可控。

該車車頭破損嚴重。 （取材自法拍平台）
該車車頭破損嚴重。 （取材自法拍平台）

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