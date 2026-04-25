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上線3天進帳50萬美元 中國AI短劇海外爆火 創作者暴富

中國新聞組／北京25日電
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「波斯復仇記」片段。（視頻截圖）
「波斯復仇記」片段。（視頻截圖）

中國民間AI（人工智七）短劇「霍去病」在全球爆火之後，近日據美媒報導，又一名中國AI（人工智能）短劇「波斯復仇記」，在一家名為YourChannel的平台上線72小時後實現50萬美元收入，重新定義了「個人暴富」。相關話題立即在海內外社交平台上引發熱議。

綜合投資界、網易報導，近日，美聯社一篇名為「中國人工智能創作者的『波斯復仇記』」在YourChannel上72小時內實現50萬美元的商品交易總額（GMV）」的文章指出，4月21日在美國加州，有知情人士做了前述反映，並稱「業內觀察人士認為這一成果對於付費人工智能短片而言是一個重要的信號」。AI劇在上線3天後迅速變現50萬美金，很快登上海內外多個社交平台熱搜。

據報導，該劇爆火的意義在於「它為人工智能原生連續敘事提供了一個可衡量的商業標桿」，首先，這表明用戶愈來愈願意為高質量的人工智能短劇付費，從而有助於將關於盈利的討論從理論層面推向真實的市場行為。其次，它突顯了精簡型創作者模式的生命力，隨著人工智能工具日益承擔劇本生成、角色設定、圖像渲染、多語言配音以及快速迭代等工作，競爭優勢正逐漸從單純依賴團隊規模轉向敘事能力、受眾洞察力和運營效率。

而一個截然不同的平台YourChannel的出現，也讓人們突然發現，自己在家打開一款AI工具，就可以製作一部AI劇了。YourChannel設置了獨家使用的「七星智能體」AI工具鏈，可以從選題→劇本→分鏡→AI 生成視頻→多語種配音（28 種語言）→剪輯→合規→全球分發全鏈路，全方位來輔助創作者。但更關鍵的是它採用的完全的去中心化的產銷一體化的發行模式。

簡單來講，只要創作者有成熟的想法、創意，就可以快速製作作品並上傳至YC，通過自己的X、Facebook、TikTok 及社群、私域進行自主分發完成作品的分銷，這些自帶流量完全可以實現以創作者為主體的變現閉環。只要上傳3集內容就能收集用戶反饋數據，AI創作者可以據此迅速調整方向，如果內容質量足夠好，該平台還會幫助作品進行投流。

在分帳方面，YourChannel相對於別家平台的分帳水平設置得尤其高。90%的標準換算下，「波斯復仇記」上線3天總付費量50萬美元，作者本人可得到45萬美元。即3天時間賺進300多萬人民幣，難怪不少網友直說「這門內容生意，真香」。

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