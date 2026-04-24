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鐵憨憨的解放軍女兵「一問三不知」 網友為何紛點讚？

中國新聞組／北京24日電
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五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

4月23日海軍節期間，在海軍五指山艦相關採訪活動中，艦上女兵面對學習資料、任務細節等涉密問題，均回應：「我不知道啊」、「我不清楚啊」、「它就是船嘛」，女兵的「一問三不知」、帶著一點「鐵憨憨」氣質的視頻反而引來大批網友點讚，稱她溫柔而又堅定地拒絕了涉及軍事機密的提問，「啥都沒說」卻把保密意識拉滿了。

▲ 影片來源：youtube平台@cnsvideo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合中國新聞網、中華網等媒體報導，在海軍五指山艦的相關採訪活動中，登艦的記者向女兵詢問學習資料與任務細節，女兵皆以「一問三不知」的方式回應，女兵的反應如同一堵銅牆鐵壁，既不驚慌也不失措，但言談間絲毫不給記者順著話題往下挖的機會，溫柔而又堅定地拒絕了記者一次又一次的提問。

相關視頻在網上傳開後，網民發現，她這一連串自然流露的、甚至帶著一點「鐵憨憨」氣質的反應，比任何華麗的辭藻都更加振聾發聵。女兵她沒有巧言令色，更沒有在鏡頭前誇誇其談地秀優越感，而是用最質樸也最硬核的「一問三不知」，給全國人民上了一堂生動得不能再生動的國防保密教育課。

不少網民驚呼「這才是真正的專業素養」、「嘴比保險櫃還嚴，放心了」，也有網友笑說「一問三不知是個褒義詞」、「一問三不知，祖國最放心」，大讚在海軍的戰艦上，保密意識早已不是掛在牆上的標語，而是流淌在每一位官兵血液裡的本能。

五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

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