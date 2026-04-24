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江蘇女懷孕了 爺立馬蓋豪華雞窩 一句話讓網友集體破防

中國新聞組／北京24日電
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七旬老翁為懷孕的孫女建雞窩，稱要養雞幫她坐月子。（視頻截圖）
七旬老翁為懷孕的孫女建雞窩，稱要養雞幫她坐月子。（視頻截圖）

隔輩親親在哪？或許就親在不講條件、不圖回報，在他們心裡，你永遠是需要被照顧的那個小孩。江蘇南通一名女子懷孕後，第一時間就和爺爺奶奶分享這個好消息，讓她沒想到的是，爺爺第二天不知道從哪弄來一堆紅磚，堆了一個豪華雞窩，稱「給你養幾隻老母雞，到時候坐月子好補身子」，讓她當場破防。

網易號「看曉天下事」報導，顧女士年初懷孕時，第一個想到的就是告訴爺爺奶奶，原本以為長輩們最多就是在電話那頭叮囑幾句，沒想到第二天一早天剛亮，爺爺弄來一整車紅磚倒在自家院子裡，然後蹲在地上開始碼磚、量尺寸。顧女士好奇一問，爺爺拍了拍手上的灰，說：「給妳養幾隻老母雞，到時候坐月子好補身子」。這麼簡單的一句大白話，讓顧女士當場破防。

接下來的七天，爺爺天天泡在院子裡。七十來歲的人了，打地基的時候蹲著找水平線，砌牆的時候一塊磚一塊磚地抹水泥，比他當年蓋老房子還下功夫。牆砌完了搞頂棚，怕雞飛了還拉了防護網，裡面還搭了小雞們能歇腳的木頭架子。

完工那天，顧女士站在院子裡看了半天。說這是雞窩吧，可紅磚砌得規規矩矩，頂棚遮風擋雨，裡面乾乾淨淨，通風採光都講究，比她當年在外面租的出租屋還像樣。

七旬老翁為懷孕的孫女建雞窩，稱要養雞幫她坐月子。（視頻截圖）
七旬老翁為懷孕的孫女建雞窩，稱要養雞幫她坐月子。（視頻截圖）
七旬老翁為懷孕的孫女建雞窩，稱要養雞幫她坐月子。（視頻截圖）
七旬老翁為懷孕的孫女建雞窩，稱要養雞幫她坐月子。（視頻截圖）

雞窩剛建好，爺爺就騎著電動車去鎮上買回20隻小雞，奶奶也沒閒著，在旁邊幫著餵水、撒糧食，彎腰護著怕雞仔跑丟了。兩個老人忙裡忙外，那勁頭比過年還足。

這件事在網上傳開以後，許多人都在評論區分享自家老人做的那些事。有人說自己懷孕的時候，爺爺去山上挖了三麻袋草藥曬乾了寄過來；有人說奶奶把攢了幾年的布頭全拿出來做小被子小褥子，整整齊齊碼了一箱子；還有人說姥爺八十多了，硬是學會用智慧手機，就為了每天能看看重孫的視頻。

這些都不是什麼驚天動地的大事，但每一件都讓人鼻子發酸。說起來，老人家從來不會說肉麻話，不會拍拍你肩膀說孫女我疼你；他們只會悶頭做一件事，一件實實在在、笨拙但又重得像塊磚的事。

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