大爺開MPV強闖河北超窄隧道 車刮花還爆胎 結局是報警

大爺駕駛一輛掛有「貴A」車牌的MPV硬闖河北邢台掛壁公路。（視頻截圖）

河北邢台掛壁公路以「窄」出名，是一條僅容小型車輛通行的隧道，但近日一位大爺竟駕駛一輛車身寬大的MPV強闖，結果駛出隧道後全車被刮花，爆胎兼右側後照鏡損毀。

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重慶晨報報導，目擊者武女士還原了事發經過。她表示，這條掛壁公路存在「視覺陷阱」——入口處看起來比較寬，給人的感覺能過，但走到中段才發現愈來愈窄。普通的家用小轎車勉強可以錯車或通過，但MPV的車身寬度明顯超標。

當天在狹長的隧道內，由於幾乎沒有可以掉頭的空間，當車輛緩緩從另一端的洞口駛出時，這輛原本光鮮亮麗的MPV已經遍體鱗傷，全部刮花。

據現場視頻及目擊者描述，車輛的整個右側車身大面積被尖銳的岩石刮花，漆面損毀嚴重；右側後視鏡已不知去向，僅剩電線裸露在外；更嚴重的是，在劇烈的擠壓下，車胎也未能倖免，直接爆胎。

據介紹，這條掛壁公路是當地村民在絕壁上手工開鑿的通道，以其險峻和狹窄著稱，路寬僅容小型車輛單向通行。有熟悉路況的當地網友表示，這條掛壁公路雖然風景絕美，但真的是「小車天堂，大車噩夢」。

事發後由於車輛受損嚴重，已無法正常行駛，大爺隨後選擇了報警，並叫來拖車將這輛「戰損版」MPV拖走維修。

事件曝光後也引發網友熱議，有人說「大爺是個狠人」，「過不去，不知道倒回去嗎？非得強行開？」也有人關心車輛修理事宜，「這種情況，修車能走保險嗎？」「保險應該拒保，惡意穿越。」

這起事件也提醒各位自駕遊愛好者：探訪掛壁公路等險峻路段前，務必確認車輛尺寸是否合規，切忌盲目自信。

MPV全車被刮花，但大爺仍笑容滿面。（視頻截圖）