千萬粉博主「夜巴黎」竟是未成年 曾逼他人與鱷魚同缸

快手千萬級粉絲主播「夜巴黎」，被實名舉報未成年直播多年賺打賞。 （視頻截圖）

千萬粉絲主播「夜巴黎」近日遭網友實名舉報，稱其以未成年人身分直播長達多年，實名認證使用的是他人身分信息。網友指控，「夜巴黎」所屬的廣東嘉火傳媒還有多名未成年人直播，誘導未成年人消費及傳播不良價值觀，「影響相當惡劣」。「夜巴黎」被指控曾在直播間逼主播和鱷魚同一個魚缸，「主播嚇得哇哇大叫，表情痛苦」；目前「夜巴黎」帳號已遭封禁。

綜合封面新聞、紅星新聞、深圳晚報等媒體報導，從網友曬出的視頻中可看到，「夜巴黎」直播間曾要求其他主播進入裝有鱷魚的魚缸並憋氣多秒。錄屏中，被要求進入魚缸的主播一直在哭喊，畫外音則表示鱷魚的嘴被封住，「怕啥啊一直叫，水還潑我臉上，有病吧？！又不會咬你，多可愛的動物啊。現在憋氣，進去5秒鐘！」 主播「夜巴黎」被指逼未成年成員與鱷魚同處魚缸。(取材自深圳晚報) 兩名女子進入裝有鱷魚的魚缸，嚇得花容失色。（取材自微博）

在其他視頻片段中，「夜巴黎」也「逼迫」旗下主播多次被繩子綁住沉入水裡。網友稱，「夜巴黎」粉絲群體大多數為未成年人，這些直播中的舉動容易被效仿、出現意外，「影響相當惡劣」。

網友爆料後，「夜巴黎」所在MCN公司廣州嘉火傳媒電話均未能撥通。針對「夜巴黎」為未成年人、帳號非本人身分註冊的問題，所在平台工作人員強調：「未滿18歲不允許進行直播，如核實到未成年人直播，將封禁該帳號的直播權限。」據了解，「主播跟鱷魚同一個魚缸」相關視頻是去年的直播錄屏，平台已對該主播進行過相應處罰。

4月23日下午，「夜巴黎」帳號主頁顯示，其有粉絲1113.4萬，獲讚1.9億，帳號介紹為「本人已成年，未成年禁止打賞；剛解封一個星期，不要給我造謠了，都沒怎麼播」；但稍後「夜巴黎」帳號便顯示「帳號已封禁」。

企查查APP顯示，廣州嘉火傳媒有限公司成立於2023年1月，法定代表人為張穎，業務含項目策畫與公關服務、文化娛樂經紀人服務等，由廣州表哥控股有限公司持股95%。今年3月，該公司因通過登記的住所或者經營場所無法聯繫被列入經營異常名錄。