鴻蒙智行全新車款竟「趴窩」？ 發布會秒變翻車現場

尚界Z7在發表會上疑似「趴窩」。（取材自鳳凰網）

鴻蒙智行在北京車展前夕舉行春季新品發表會，發布了尚界Z7／Z7T、問界M6、智界V9、全新一代問界M9系列多款新車。但在展示環節上，一輛尚界新車一直停留在舞台上沒有駛離，還和賽力斯汽車總裁何利楊「尷尬」同台；網友猜測疑似車輛出現故障，「尚界Z7趴窩」相關話題隨即衝上熱搜，網友笑稱「發布會秒變翻車現場」。

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綜合鳳凰網、新黃河等媒體報導，根據網友發布的現場視頻，發布會當天，在尚界Z7、Z7T發布之後，緊接著發布問界M6。但在其他車都開下舞台後，有一台尚界新車停留在舞台上並沒有移動，還有一名工作人員似乎在試圖操作，引發車輛出現故障的猜測。

視頻流出後，「尚界Z7趴窩」的話題衝上熱搜，有網友猜測應該是現場工作人員搞錯流程，笑稱「當你壓力大時看看這個工作人員」；也有人擔心車子品質，「在高速上怎麼辦？」但也有當時人在現場的網友表示，發表會最後四輛車子都順利開走了，沒有「趴窩」的狀況，只不過因為工作人員神情緊張，就在網路上被人帶了節奏。

尚界品牌內部人士針對此事回應，稱「趴窩」問題不存在，現場環節的設計是當時需要留一台Z7，和之後上台的M6一起展示。鴻蒙智行相關工作人員也表示，為了讓大家更好地感受產品，在舞台上同時展示四款新車，「請大家不要過度解讀、傳播」。