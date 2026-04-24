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俞敏洪邀10名東方甄選會員遊南極 付597元就有機會參加

中國新聞組／北京24日電
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圖為俞敏洪去年南極旅遊照。（取材自紅星新聞）
圖為俞敏洪去年南極旅遊照。（取材自紅星新聞）

新東方創始人俞敏洪去年赴南極旅遊，引發員工「你在南極看企鵝，我在工位當牛馬」質疑，當時俞敏洪表示，打算邀基層優秀員工及東方甄選十個優秀會員，一起到南極看看，現在這個承諾要成真了。

紅星新聞報導，俞敏洪22日在個人社交帳號官宣，稱將邀請10名東方甄選會員共赴南極，行程暫定2027年2月4日出發，預計18天，平台將承擔往返機票、全程觀光費、船費等費用，不承擔阿根廷簽證費用及行程中產生的其他個人費用。

據了解，東方甄選會在「買2年送2年」續費活動中選出9人，成功續費3年會員的老用戶中選1人，參與者年齡須在18至70歲，行程中有嘉賓同行，活動可能涉及直播等情況。

東方甄選APP客服表示，如果已經參加「買2年送2年」的會員續費活動或者是首屆老會員，年齡符合資格者，可點擊活動鏈接報名；非會員參與「買2年送2年」續費活動需支付597元（人民幣，約87美元），開通後即可報名，提交報名後並不代表最終入選。

去年11月，俞敏洪與好友奚志農同遊南極，在旅行中為慶祝新東方創立32周年發布內部信，有員工吐槽「你在南極看企鵝，我在工位當牛馬」；俞敏洪更被爆出所搭乘的郵輪最貴行程高達148萬元。

俞敏洪事後回應，稱自己所乘坐的郵輪艙位價格在20萬至25萬元之間，並表示「打算明年冬天選擇10個左右的新東方、東方甄選的基層優秀員工，加上東方甄選10個優秀會員，由公司支持到南極來看一看。」

東方甄選近來動作頻頻，在啟動「南極遊」活動之前，先宣布進入保健品賽道。東方甄選旗下六款自營保健食品獲得國家「藍帽子」（中國保健食品法定專屬認證標誌）認證，並同步披露今年將陸續推出七款全程可追溯的跨境自營保健食品，瞄準健康商機。

東方甄選成立四年多來，已服務用戶超過3086萬人，服務領域從最初的生鮮農產品，逐步延伸至營養保健、寵物食品、家居日用及服飾等。根據東方甄選2026財年中期業績顯示，截至2025年11月30日，公司累計推出自營產品已達801款（上年同期為600款）；自營產品占總GMV（商品交易總額）的比率約為52.8%，較上一財年同期的約37%大幅提升。

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