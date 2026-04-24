我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「逐玉」某CP偷摸戀愛？網疑鄧凱、孔雪兒 沒想到是「他」

藥價能降600%？川普「假數學」一算就破功 超過100%就變倒貼

要錢不要命？美團騎手1日接單16小時還債 平台出手了

中國新聞組／北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美團外賣騎手萬燈輝。（取材自每日經濟新聞）
美團外賣騎手萬燈輝。（取材自每日經濟新聞）

一名美團外送騎手萬燈輝因投資失利，背負百萬（人民幣，下同）債務之下選擇加入送外賣行列，欲在短時間內解決債務，因此，他也要求自己得長時間高強度接單，還透過個人帳號「小萬狠努力」分享其工作甘苦。辛勤工作下，萬燈輝兩年內已償還約40萬元，然而，他過於「勞動」而觸發平台防疲勞機制，被強制下線達240次，引起外界關注。

每日經濟新聞報導，37歲的萬燈輝開過服裝店、火鍋店，賺到過錢，卻因急於擴張店面，最終負債百萬。走投無路他去跑外賣，「除了這個，我找不到每月能拿3萬的工作。」

兩年來，萬燈輝記不清被防疲勞系統強制下線多少次，被同業封為「騎手界卷王」，他則自稱全網最牛騎手，同時，流量和質疑也隨之而來。對此，萬燈輝強調，「說要打假的，可以直接來找我。」

萬燈輝表示，自己每日清晨6時起床，長時間接單至晚間10時左右，幾乎全年無休，目標是盡快償還債務，兩年已累積還款約40萬元。

當地外賣騎手站點負責人透露，萬燈輝為少數長時間跑單的騎手之一，常因債務壓力維持高強度工作，即使被勸休息仍持續接單。平台數據顯示，自2024年12月30日防疲勞機制上線以來，萬燈輝已觸發強制下線240次，平均每日接單時長約11小時。

美團相關負責人指出，過去一年全國觸發強制下線的騎手占比僅約0.54%，多數騎手未達12小時上限。萬燈輝則強調，被強制下線不准接單，起初是很抵觸的，「最開始我是反感的，它影響我賺錢，但是，被強制下線期間，誰都打擾不到我，我就該吃吃，該休息休息。」

萬燈輝常因工作大幅超時而被「強制下線」。（取材自每日經濟新聞）
萬燈輝常因工作大幅超時而被「強制下線」。（取材自每日經濟新聞）

世報陪您半世紀

上一則

宏福苑聽證…消防處：集中遏火爭逃生時間 事後檢討仍覺可行

下一則

THE亞洲大學排名 港八大全晉百強 中大連九年躋身前十

延伸閱讀

飯糰涉要求墊付餐費 單筆最多數百元 華人騎手怒斥不公

飯糰涉要求墊付餐費 單筆最多數百元 華人騎手怒斥不公
徐州馬陵山唯一外賣員 全鎮靠他跑單

徐州馬陵山唯一外賣員 全鎮靠他跑單
學貸要背數十年 31歲男棄物流經理職位移居國外躲債

學貸要背數十年 31歲男棄物流經理職位移居國外躲債
「就是要當老闆」安徽小伙80萬開麵館10天倒 2年後又開

「就是要當老闆」安徽小伙80萬開麵館10天倒 2年後又開

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30

超人氣

更多 >
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢
洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國