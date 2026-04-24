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「娶不到老婆」 湖南20歲小伙賣豬肉養7弟妹 真相逆轉

中國新聞組／北京24日電
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孫攀直播賣豬肉。（視頻截圖）
孫攀直播賣豬肉。（視頻截圖）

近日，湖南邵陽20歲小伙孫攀靠賣豬肉養育家中六個弟弟妹妹的事，受到廣泛關注。孫攀在鏡頭前訴說家境悽慘，母親年過40仍連生7胎，么弟還是唐氏症患者，沉重的家計讓他絕望感嘆「這輩子可能娶不到老婆」。這場苦情戲，遭到當地民政局發聲打臉，「有人專門打造人設」。

頂端新聞報導，孫攀所在地的新邵縣民政局工作人員表示，民政部門已向孫攀家所在村核實過其家庭實際情況，其家庭條件還可以，家庭名下有兩、三間門市房，其中部分為全款購買；也曾向孫攀父親詢問是否需要相關幫扶，其父親明確表示養得起，無需額外救助。

此外，工作人員提到，孫攀的社交帳號已有14萬粉絲，有人專門為其打造人設。生意好時，一天能殺三頭豬賣，且豬肉售價相對偏高，一斤約30元人民幣（約4.38美元）。整體來看，該家庭雖不算富裕，但經濟條件優於當地普通家庭。

極目新聞日前報導，兩年前，孫攀高考失利。作為家中長子放棄復讀，開始擺攤賣豬肉，幫助父母分擔養育弟弟妹妹的重擔。

孫攀表示，二妹在幫他賣豬肉，四個弟弟妹妹還在讀書，一歲的七弟患有唐氏綜合症需長期照護，他身上的壓力巨大。他最大的希望是，爸媽不要再生了。

每天凌晨兩點，孫攀和爸爸就要前往屠宰場殺豬、分肉。七點鐘之前，兄妹兩人要趕到縣城出攤賣肉。到了中午，攤位上的豬肉基本賣完。午後稍作喘息，又要網路直播賣豬肉，然後打包發貨……從2023年高中畢業開始，孫攀就這樣日復一日。

很多買肉的老顧客都誇孫攀懂事能幹，年紀輕輕就已經出來掙錢，養育弟弟妹妹。每每聽到這樣的誇獎，孫攀心裡五味雜陳，他說自己也想像同齡伙伴們那樣去讀大學，或是去打工為自己拚一個未來，而不是拚命掙錢只為養育六個弟弟妹妹，支撐起這個家。

孫攀說，家裡有兩個肉鋪，他和二妹守一個，爸媽守一個，線下加線上一天可以賣掉三頭豬，維持一家的開支。

孫攀表示，「三弟、四妹、五弟和六妹都還在讀書，七弟一出生便患有唐氏綜合症，由我外婆照顧，我外公是半邊癱，他們和我們一塊住。」家中經濟壓力太大，孫攀當初並不同意爸媽再要第七個孩子，但當他去年得知媽媽懷孕第七胎的消息時，已為時已晚，「當時我快氣死了」。

孫攀的父親孫先生表示，他出生於1978年，妻子是1982年出生，儘管已年近50歲，他仍希望能再多要個孩子。他覺得，孩子多了，將來出人頭地的可能性就更大一些。

「同學喜得貴子，我剛好喜得七弟。」孫攀說，有時候他也感到肩上擔子很重，很崩潰，但作為長子，他必須跟父母一起分擔家庭壓力。孫攀說，為了支撐牆上貼滿獎狀的弟妹們讀書，已經做好單身到30多歲再結婚的打算。眼下，他的任務就是勸爸媽不要再多生，將弟弟妹妹們養大成人。

20歲小伙孫攀賣豬肉養六弟妹，父母再生唐氏兒七弟，他已經做好單身到30多歲再結婚...
20歲小伙孫攀賣豬肉養六弟妹，父母再生唐氏兒七弟，他已經做好單身到30多歲再結婚的打算。（視頻截圖）

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