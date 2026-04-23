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蚊子飛入眼 福建男揉幾下 竟然角膜全腐爛、差點失明

中國新聞組／北京23日電
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男子的眼角膜全腐爛。（取材光明網）
男子的眼角膜全腐爛。（取材光明網）

福建一名男子日前騎電動車時遭飛蚊鑽入眼中，當下用手揉了幾下未就醫，沒想到之後短短時間內視力急劇下降，左眼僅剩0.04，視力幾乎喪失。男子最終確診為真菌性角膜潰瘍，差點釀成失明。醫師指出，真菌性角膜炎比一般細菌感染更為棘手，真菌會如同「樹根」般往角膜深層生長。

光明網報導，福建胡先生表示，他當時騎電動車，飛蚊進入左眼後，他只用手揉了幾下，待異物感消失便未再理會。不料不久後左眼開始出現視力模糊情況，且持續惡化，才緊急前往醫院檢查。結果顯示，他右眼視力為0.6，但左眼僅剩0.04。

胡先生入院後，醫療團隊立即制訂治療方案，經過約一周治療後，症狀才逐漸緩解。不過醫師強調，真菌感染初期症狀不明顯，且治療難度高，若處理不當，病情往往難以控制。

武漢愛爾眼科漢口醫院院長曾慶延表示，「蚊蟲入眼之後，本身可能帶有尖利刺爪，會破壞角膜上皮屏障，而其攜帶的真菌就可能趁機進入角膜，引發感染甚至潰瘍。」他提醒，「如果處理後仍覺得不舒服，甚至出現眼紅或視力下降，一定要盡早就醫檢查。」

醫師指出，遇上真菌性角膜炎，常規抗生素難以發揮作用，而抗霉菌藥物滲透性較差，一旦延誤治療，恐導致角膜穿孔甚至眼球損毀。

醫師也提醒，春夏戶外活動應加強眼部防護，可配戴護目鏡降低風險；若飛蟲入眼，切勿用手揉，應立即用清水或生理食鹽水沖洗。

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