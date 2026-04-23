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南京環衛工用花瓣拼「蘇超加油」火了 獲邀去看比賽

中國新聞組／北京23日電
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劉金頂用櫻花花瓣拼成「 南京加油 蘇超加油」的應援圖案。（取材自南京日報）
劉金頂用櫻花花瓣拼成「 南京加油 蘇超加油」的應援圖案。（取材自南京日報）

南京一位環衛工人日前用清掃的櫻花花瓣拼成「 南京加油  蘇超加油」的應援圖案，引來「蘇超」（江蘇省城市足球聯賽簡稱）組委會送上邀請函，請他現場觀看新賽季南京隊的第一場主場比賽。而這不是這位環衛工人第一個創意景觀作品，去年12月也是在自己管養的草坪上，用銀杏葉拼出「2025♡ ♡2026」，引來市民打卡。

澎湃新聞報導，64歲的劉金頂是安徽阜陽人，是南京玄武湖周邊地區綜合管理辦公室管養人員，負責神武路300米路段的綠化、保潔，從事現在的工作已四、五年。日前粉白的晚櫻花瓣落滿草坪，他以笤帚為筆、落櫻為墨，在草坪上創作出「 南京加油  蘇超加油」的圖案。

去年12月，劉金頂也用銀杏葉拼出「2025♡ ♡2026」卡。視頻、照片發到社交平台後，網友既被他的創意打動，更欣賞他熱愛生活、在平凡中找到樂趣的態度，稱他為「最浪漫環衛工」。

劉金頂表示，自己沒有學過美術，但年輕時當過木工，對線條比較在意，「銀杏金黃、櫻花粉白，都很好看，就順手點綴一下」。為了使圖案規整，他會用手調整銀杏葉的位置，櫻花花瓣太輕了，只能仔細地用帚梢調整朝向。

日前，「蘇超」組委會派人專程送來邀請函，邀請劉金頂5月2日前往南京奧體中心，現場觀看南京隊與常州隊的比賽。

「江蘇省城市足球聯賽組委會」的邀請函寫道：我們邀請您走出300米的小小「領地」，坐進萬千觀眾掀起的人潮中央，請您親眼看看，那些印在您心頭的「南京加油」「蘇超加油」，到底化作了賽場上多少雷鳴般的掌聲與激情的碰撞。

劉金頂用櫻花花瓣拼成「 南京加油 蘇超加油」的應援圖案。（取材自南京日報）
劉金頂用櫻花花瓣拼成「 南京加油 蘇超加油」的應援圖案。（取材自南京日報）

劉金頂用銀杏葉創作的創意景觀成為去年冬日南京的一個網紅打卡點。（取材自澎湃新聞）
劉金頂用銀杏葉創作的創意景觀成為去年冬日南京的一個網紅打卡點。（取材自澎湃新聞）

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