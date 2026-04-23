南京環衛工用花瓣拼「蘇超加油」火了 獲邀去看比賽

劉金頂用櫻花花瓣拼成「 南京加油 蘇超加油」的應援圖案。（取材自南京日報）

南京一位環衛工人日前用清掃的櫻花花瓣拼成「 南京加油 蘇超加油」的應援圖案，引來「蘇超」（江蘇省城市足球聯賽簡稱）組委會送上邀請函，請他現場觀看新賽季南京隊的第一場主場比賽。而這不是這位環衛工人第一個創意景觀作品，去年12月也是在自己管養的草坪上，用銀杏葉拼出「2025♡ ♡2026」，引來市民打卡。

澎湃新聞報導，64歲的劉金頂是安徽阜陽人，是南京玄武湖周邊地區綜合管理辦公室管養人員，負責神武路300米路段的綠化、保潔，從事現在的工作已四、五年。日前粉白的晚櫻花瓣落滿草坪，他以笤帚為筆、落櫻為墨，在草坪上創作出「 南京加油 蘇超加油」的圖案。

去年12月，劉金頂也用銀杏葉拼出「2025♡ ♡2026」卡。視頻、照片發到社交平台後，網友既被他的創意打動，更欣賞他熱愛生活、在平凡中找到樂趣的態度，稱他為「最浪漫環衛工」。

劉金頂表示，自己沒有學過美術，但年輕時當過木工，對線條比較在意，「銀杏金黃、櫻花粉白，都很好看，就順手點綴一下」。為了使圖案規整，他會用手調整銀杏葉的位置，櫻花花瓣太輕了，只能仔細地用帚梢調整朝向。

日前，「蘇超」組委會派人專程送來邀請函，邀請劉金頂5月2日前往南京奧體中心，現場觀看南京隊與常州隊的比賽。

「江蘇省城市足球聯賽組委會」的邀請函寫道：我們邀請您走出300米的小小「領地」，坐進萬千觀眾掀起的人潮中央，請您親眼看看，那些印在您心頭的「南京加油」「蘇超加油」，到底化作了賽場上多少雷鳴般的掌聲與激情的碰撞。

劉金頂用櫻花花瓣拼成「 南京加油 蘇超加油」的應援圖案。（取材自南京日報）