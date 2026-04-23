四進戒毒所 滇男出來後剩42公斤 19年來幫上百「同路人」

高強戒毒19年。（取材自紅星新聞）

出生於雲南的52歲中年男子高強，15歲沾染毒品，吸毒18年，四進戒毒所，最後一次出來只有42公斤，再到戒斷19年。回顧至今人生經驗，高強曾在深夜被要求尿檢，也曾因社會的偏見，找不到糊口的工作。之後，高強自學法律，再也不怕檢查，還稱法律是公平的，「它既能約束我，也能保護我。」之後，高強加入由戒毒康復人員自發組成的互助團體，並幫助上百名戒毒同路人找工作。

紅星新聞報導，高強所生長的雲南開遠，被稱為「火車拉來的城市」‌。上世紀八、九十年代，地處滇東南交通樞紐的開遠，處於禁毒鬥爭最前沿。彼時15歲的高強，正是心性浮躁、好奇心最重的年紀，當時身邊多人沾染毒品，「你不碰，就是異類。」

那時毒品價格極高，吸食一次十塊錢，而當時普通工人一個月的工資，也僅僅只有二、三十元。為了湊夠毒資，他開始偷偷變賣家裡值錢的東西，四處借錢，久而久之，他漸漸變成了親戚鄰裡眼中「躲著走」的人。

其中七年裡，高強四進勞教所，強制戒毒次數多到他記不清。最後一次從戒毒所出來，是2007年冬天。回城的路有五公里，一位老民警給了他兩塊錢坐公交車。高強沒捨得，花了五毛錢買饅頭，走了一個多小時回到城裡。那時他體重只有42公斤，母親和弟弟早已不在，老房子也被拆得乾淨，他無家可歸。

2008年，高強第一次出遠門。夜裡，警察到賓館要求他接受尿檢，他來不及換下拖鞋，匆忙披上一件外套上了警車。賓館裡的人側目圍觀，路上行人投來異樣眼光，如今回想起，高強依舊覺得當時場面難堪。尿檢結果一切正常，警方告訴他「沒事了，可以走了」，高強感到無奈。

過了很久高強才知道，上門的尿檢是「吸毒人員動態管控」。那時的管控尚未細化，只要有過吸毒紀錄，使用身分證入住賓館、乘坐交通工具，都會觸發系統預警，迎來無差別的檢查，這讓已經戒斷的他，始終無法擺脫過去的標籤。

2011年6月26日，國務院令第597號公布的「戒毒條例」第七條中提到：對戒斷三年未復吸的人員，不再實行動態管控。也是從那時起，高強開始自學法律。2016年，他拿到了西南科技大學法律事務專業大專文憑。再偶遇檢查，他不再恐懼躲避，而是依法維權。

高強曾試著找保安、送貨員等工作，都被拒絕了，他只能接一些社區介紹的零工，通常是一些工地、裝修等勞力活。最絕望時，他遇到了「陽光家園」。這是由戒毒康復人員自發組成的互助團體，這裡沒有歧視，大家有相同的經歷，談論的感受彼此都懂，這份久違的歸屬感讓他留了下來。從那以後，他開始伸手幫扶更多同路人。

高強戒毒後的19年裡，通過線上諮詢與線下陪伴的方式，先後幫助上百名戒毒人員。

2013年，何松林接手物業公司。由於原有團隊管理混亂，她下定決心重新組建一支可靠的隊伍。經朋友介紹，她認識了高強。當時這支隊伍共有十多人，幾乎都是高強引薦的戒毒康復人員。很快，他們就用行動徹底扭轉了偏見。

「很多業主跑來表揚物業，主動幫老人推車、提菜、護送回家，嚴格核實每一位外來人員與車輛，熟記小區300戶業主信息，多年來零糾紛、零投訴。」何松林說。

高強在母親墳前。（取材自紅星新聞）