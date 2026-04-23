820RR曲軸箱傳破裂 張雪機車全召回 還給退換車選擇權

張雪機車820RR傳出召回消息，圖為820RR在WSBK荷蘭站比賽的畫面。 (取材自微博)

張雪機車(ZXMOTO)22日發布官方通告，因裝配缺陷緊急召回旗下旗艦車型820RR，涉及全國已交付的286台車輛。不少網友看了張雪親自解釋裝配問題的影片後，大讚公司的召回處理是教科書級別，不隱瞞、不甩鍋，直接全量召回，給車主退換選擇權，還承擔所有拖車費用。

大象新聞報導，張雪機車微信 公號在通告中表示，4月16日，一台銀川的820RR發生了曲軸箱破裂。4月21日，受損車輛返回工廠，經拆解檢查，找到了造成曲軸箱破裂的原因，「洩壓閥的O型密封圈裝配錯誤，車輛使用一段時間後，洩壓閥松動導致機油壓力洩漏，引起潤滑不足，發生連桿拉瓦。」

目前，820RR已交付286台，請車主先停止使用820RR，並聯繫張雪機車授權門店將車輛拖運到門店，進行整改。同時，張雪機車根據整改具體情況，給出兩種解決方案，包含退車或者換車以及補償車主保養等。

張雪機車中原店銷售人員表示，張雪機車的召回通告為官方通告，此舉也就意味著店方必須全力配合。該店王姓銷售人員說，中原店是去年取得的張雪機車代理權，今年3月底張雪機車在WSBK奪冠後，諮詢量與訂單量爆棚，消費者仍在排號等車階段。

公開資料顯示，820RR是中國摩托車品牌張雪機車旗下的一款車型 。2026年3月28—29日，在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站WorldSSP組別中，法國車手瓦倫丁·德比斯駕駛820RR-RS賽車連續兩回合奪冠。奪冠後張雪機車訂單激增，截至2026年4月1日，鎖單總量達10066台，其中820RR訂單超4000台。