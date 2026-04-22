一份人民幣1.2元 中國肯德基索額外醬料包要收費了

中國肯德基門市想要額外索取醬料包將另外收費，不再免費供應。（九派新聞）

九派新聞報導，有中國肯德基門市近期張貼通知稱，肯德基在中國全國餐廳的糖醋醬、甜辣醬包改為收費產品，1個1.2元（人民幣，下同，約0.18美元）。除了正常搭配（1份薯條2包番茄醬、1份黃金雞塊1盒糖醋醬）外，不再免費提供糖醋醬和甜辣醬。

報導指，該規定從4月20日起執行，已落實至中國多家門市。

界面新聞22日就此事諮詢北京、上海、西安等相關門市人工智慧 服務員，均回答稱「很抱歉，這個問題我這邊查不到相關信息」，並建議撥打門市電話。介面新聞多次撥打客服提供的電話後，均未接通相關人工服務。

另外，界面新聞查詢中國的肯德基「點餐小程式」獲悉，目前收費醬料主要包括蘸醬和撒粉2類。其中，售價1.2元1個的沾料產品，包括肯德基炸雞的醬、糖醋醬和甜辣醬；售價0.9元1包的撒粉產品，包括天府椒麻香辣粉、香菜牛肉風味粉、香辣孜然風味粉、避風塘粉。

九派新聞稱，中國多家肯德基門市工作人員表示，若顧客僅少量額外需求，可據實際情況酌情提供，但如需求較多，建議按照公司標準另行購買。收費後的蘸醬規格比之前提升。以甜辣醬為例，過去普通包裝為20克，目前收費包裝為30克。