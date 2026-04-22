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自家孩子趴桌睡、卻被要求捐午睡躺椅 珠海家長炸鍋

中國新聞組／北京22日電
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珠海市慈善總會的捐款訊息。（取材自小紅書）
珠海市慈善總會的捐款訊息。（取材自小紅書）

珠海市多所學校家長日前收到一則募捐訊息，號召學童們將壓歲錢捐給鄉村學校購置學生的午睡躺椅，引發家長譁然，質疑市區的學童多數都還是趴在桌子上午睡，卻被要求捐錢給別人買躺椅，有違慈善公平原則。對此，主辦該募捐活動的珠海市慈善總會表示，鄉下的學童在生活上諸多條件匱乏，午間留校比例高，且市區學校大多沒有足夠空間放置躺椅，才會優先選擇在鄉下學校試點。

南方都市報報導，珠海多所中小學3月時轉發了一條來自珠海市慈善總會的捐款訊息，標題是「孩子們的壓歲錢，也能變成一束光」，文案寫道「春節剛過，孩子們手裡的壓歲錢還熱乎著。馬上開學了，這筆錢怎麼花，才更有意義，珠海市慈善總會提供了一個渠道：把壓歲錢變成鄉村孩子的一套午睡桌椅」。

該則訊息傳到家長群裡立刻炸鍋。一名家長在微信公眾號上寫道，自家兩個孩子就讀的學校都轉發了這則募捐文章，內容寫著「為兩所鄉村小學的320名學生募集午休躺椅，幫他們告別『趴桌午睡』，實現『舒心午睡』」。該家長表示，自己並不反對孩子做公益，但自己的小孩也是趴桌午休，看到這則募捐消息真是「太滑稽」。

不少家長提出類似疑問，質疑轉發這則募捐消息的學校，是否在自己的校內實現了午休躺睡？也有家長說，要就「集中解決」。一名劉姓家長說，「我們並不是反對孩子做公益，只是募捐行為應當兼顧普遍需求，逐步推進解決全市孩子趴桌午休的問題，而非僅僅聚焦鄉村」。

對此，珠海市慈善總會回應稱，發文未能兼顧城區學校的午休改善需求，已下架文章，但募捐項目本身仍合規運行，截至4月17日，已籌款1萬4066.28元人民幣（約2072.84美元）。

報導稱，珠海市慈善總會解釋，此次優先在鄉村試點，是因為鄉村小學的學生因路遠、無校外托管，午間留校比例極高且物理環境較為艱苦，而市區教室普遍高密度、緊湊，主流躺睡設備難以直接落地。

珠海市慈善總會也強調，這項募捐是倡導孩子們自願參與和體驗，而多所學校轉發也是這些學自發性傳播，並未通過行政指令干預任何單位的傳播選擇。

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