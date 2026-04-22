甜蜜的負擔…暴紅遭圍堵 張雪：現在無法騎車上下班了

張雪機車創始人張雪。（取自華西都市報）

來自中國重慶的「張雪機車」3月底在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）中奪冠，一戰成名，創辦人張雪也成為話題人物。張雪近日表示，暴紅的知名度已成為「甜蜜的負擔」，已經不能像以前一樣正常騎電單車（摩托車）上下班。

綜合明報、都市快報報導，張雪近日接受湖南衛視訪問，他談到現在他的工廠外隨時都有十幾個人等著，但他不能去和他們接觸，「一旦接觸明天就會變成幾百人，根本就沒辦法工作了」。但成名當然有好處，他說，從產品和商業角度來說，「我們垂直類知名度可能就是200萬粉絲，圈內中心都知道了」。

被問到現在不少年輕人把他視為勵志人物，張雪說，他的故事被反覆提及，以前會擔心被說「炒冷飯」，但他轉念一想，「炒作就炒作吧，哪怕只能激勵到一個人也值得」。

在3月底舉行的WSBK葡萄牙站WorldSSP組別中，法國車手德比斯（Valentin Debise）駕駛張雪機車的摩托車，包攬第一場與第二場正賽雙冠，打破歐美摩托車製造商長達百年的壟斷，讓張雪機車聲名大噪。

德比斯在近日結束的WSBK荷蘭站中再次騎著張雪機車亮相，他的摩托車這次有了全新塗裝，贊助商美的、大疆和榮耀等品牌都漆上去了。在兩回合正賽中，德比斯分別獲得第四名和第七名。

張雪表示，賽後他有與車隊的賽事總監聯絡，了解到車手沒有遇到任何問題。他說，「我們沒有登上領獎台，但比賽精彩至極，這是非常正常的，特別是這種極限競技體育」。