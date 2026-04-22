我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

防帶違禁品 湖北一中學要求學生用塑膠袋當書包 被令整改

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
學生書包示意圖，非新聞當事人事物。（圖／AI生成）
學生書包示意圖，非新聞當事人事物。（圖／AI生成）

湖北荊州一所中學傳出校方要求學生不准帶背包進學校，必須使用透明塑膠袋裝學習用品進校，違者將沒收背包至放學，引發爭議；校方稱這是為了安全，以防有學生帶刀具上學。當地教育局表示，已責令涉事學校立即糾正、認真整改。

綜合黃河新聞網、荔枝新聞報導，位於荊州的松滋四中家長日前在網路上分享，收到學校老師通知，禁止「走讀生」（不在校住宿的學生）攜帶背包進校園，必須改用透明塑膠袋裝學習用品。該通知還寫道，隔天早上就會在校門檢查，「違規攜帶的書包將統一暫扣、以標籤登記班級和姓名，晚上領回。請各位家長事先提醒孩子配合學校管理」。

該通知引發網民熱議，不少人認為學校此舉是找學生與家長麻煩，稱透明塑膠袋難裝下所有東西，學生提去學校的路上也很不方便。

對此，松滋市教育局起初回應稱，這是防止安全隱患，這所學校此前確有個別學生將相關違禁品帶入校內；局方還表示校方有先通知備案，「檢查很麻煩的，學校門衛通常只有一個人值班，透明塑膠袋方便直接看到，其他放不下的東西可以放學校」。

但教育局21日又在微信公眾號通報中表示，已收到媒體及網民反映，稱「已責令涉事學校立即糾正、認真整改，並對相關責任人開展批評教育」，該局將推動學校以適當方式強化安全教育管理，並努力提升學校精細化、人性化管理水準。

世報陪您半世紀

教育局 微信

上一則

香港打擊「鬼油」刑責擴及買家 最重罰12萬美元囚1年

下一則

香港中六生海外升學跌至6.5%新低 受地緣政治及國際局勢影響

延伸閱讀

山東中學男廁「大通間」一眼看到底 校方稱1原因拆擋板

山東中學男廁「大通間」一眼看到底 校方稱1原因拆擋板
雲南初三女生被5舍友狂毆4次 官方處理方式惹怒全網

雲南初三女生被5舍友狂毆4次 官方處理方式惹怒全網
公校教育／紐約公校長期缺課率高 誰之過

公校教育／紐約公校長期缺課率高 誰之過
日童失蹤21天 之前才尋獲乾淨書包 山區發現運動鞋

日童失蹤21天 之前才尋獲乾淨書包 山區發現運動鞋

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

2026-04-15 21:31
網傳影片所見，身穿白色上衣的趙保輝醉到不省人事，坐在地上，需要他人扶著。（視頻截圖）

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

2026-04-21 09:48

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可