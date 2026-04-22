防帶違禁品 湖北一中學要求學生用塑膠袋當書包 被令整改

學生書包示意圖，非新聞當事人事物。（圖／AI生成）

湖北荊州一所中學傳出校方要求學生不准帶背包進學校，必須使用透明塑膠袋裝學習用品進校，違者將沒收背包至放學，引發爭議；校方稱這是為了安全，以防有學生帶刀具上學。當地教育局 表示，已責令涉事學校立即糾正、認真整改。

綜合黃河新聞網、荔枝新聞報導，位於荊州的松滋四中家長日前在網路上分享，收到學校老師通知，禁止「走讀生」（不在校住宿的學生）攜帶背包進校園，必須改用透明塑膠袋裝學習用品。該通知還寫道，隔天早上就會在校門檢查，「違規攜帶的書包將統一暫扣、以標籤登記班級和姓名，晚上領回。請各位家長事先提醒孩子配合學校管理」。

該通知引發網民熱議，不少人認為學校此舉是找學生與家長麻煩，稱透明塑膠袋難裝下所有東西，學生提去學校的路上也很不方便。

對此，松滋市教育局起初回應稱，這是防止安全隱患，這所學校此前確有個別學生將相關違禁品帶入校內；局方還表示校方有先通知備案，「檢查很麻煩的，學校門衛通常只有一個人值班，透明塑膠袋方便直接看到，其他放不下的東西可以放學校」。

但教育局21日又在微信 公眾號通報中表示，已收到媒體及網民反映，稱「已責令涉事學校立即糾正、認真整改，並對相關責任人開展批評教育」，該局將推動學校以適當方式強化安全教育管理，並努力提升學校精細化、人性化管理水準。