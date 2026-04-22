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「我吃過前幾名辣椒」 男子吃辣挑戰翻車 胃痙攣送進醫院

中國新聞組／北京22日電
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老闆娘稱曾提醒辣椒很辣。（視頻截圖）
老闆娘稱曾提醒辣椒很辣。（視頻截圖）

一名男子參加浙江湖州一間燒烤店推出的吃辣挑戰後，因身體不適送醫，診斷出腹痛、急性胃炎，事件引發外界對活動設計與店家宣傳內容的討論。男子質疑店家實際供餐與宣傳不符，並向主管機關投訴；不過，當地市場監督管理單位調查後，認為目前並未發現違法行為。

據1818黃金眼報導，宋姓男子於1月15日及1月22日在平台上購買三份吃辣挑戰，每份內容為10串羊肉串，總共花費1.02元人民幣。4月5日晚間，他前往湖州長興浙北商業廣場內的「e家緣燒烤」參加挑戰，活動規則寫明，參賽者須在10分鐘內吃完10串「魔鬼辣羊肉串」，若中途喝牛奶則視為失敗；完成挑戰可獲得終身8.8折優惠及200元獎勵。

宋姓男子表示，自己曾在東南亞生活幾年，還吃過「全球前幾名的辣椒」都沒問題，因此才參加挑戰，不過在吃完羊肉串後不久就出現明顯灼熱感與胃痙攣，約半小時後被送往醫院。4月6日凌晨的就診紀錄顯示，醫師診斷為腹痛、急性胃炎。

對此，宋姓男子質疑，店家在宣傳時使用「紅柳羊肉串」名義，但實際提供的卻是普通羊肉串，認為涉及虛假宣傳與價格欺詐，並要求退一賠三及支付醫藥費。

報導指出，店家否認違規，並表示當時提供的確實是普通羊肉串；至於200元獎勵，則是以儲值或消費抵扣方式發放，而非現金。

店家負責人表示，事前曾提醒宋姓男子「這個辣很辣，你能吃得消不」，但對方仍堅持挑戰。店家也強調，辣椒來源為正規管道，相關食材與票據均可追溯。

當地市場監督管理所表示，經查羊肉、辣椒及相關供應流程均有索證索票，現有資料暫未發現店家存在違法行為；至於「紅柳羊肉串」的爭議，主管機關認為，依現有情況尚不足以認定構成虛假宣傳。

吃辣挑戰頁面訊息。（視頻截圖）
吃辣挑戰頁面訊息。（視頻截圖）

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