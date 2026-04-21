標本盒竟孵出無數螳螂「屍生子」 廣東男喊：天塌了

標本盒裡的卵鞘孵出大量小螳螂。（視頻截圖）

近日廣東一名羅先生製作標本時，標本盒裡的螳螂卵鞘竟意外孵化，孵出無數隻小螳螂，讓他崩潰大喊「天塌啦」。據了解，正常螵蛸需要經過蒸熟、曬乾之後再賣給消費者，但羅先生買到的是生的螵蛸，才會孵出小螳螂；網友笑稱，這些小螳螂簡直是「遺腹子」。

瀟湘晨報報導，從羅先生發布的視頻可看到，一個透明玻璃盒子裡裝著螳螂和卵鞘的標本，而旁邊無數隻小螳螂在盒子裡爬，讓他崩潰大喊：「天塌啦！人到底能闖多大禍」。 標本盒裡的卵鞘孵出大量小螳螂。（視頻截圖）

據了解，羅先生在一家自然教育機構工作，最近在給小朋友上課，所以要做一個螳螂主題的標本盒，孵化出小螳螂的這一盒是前兩天老闆做的。羅先生說，標本盒內使用的螳螂卵鞘是在網路上買的，他們用標本針把卵鞘釘在標本盒裡，沒想到小螳螂竟然孵化了，這才發現卵鞘沒有滅活，「說起來是一個失誤」。

羅先生說，正常螵蛸是作為中藥出售，需要經過蒸熟、曬乾之後再賣給消費者，「我們發現原來有一些卵鞘分生跟熟兩種，結果我買成了生的，沒經過處理，所以它就在這裡面孵化了」。

孵化出來的螳螂屬於廣斧螳，是廣東福建等南方地區常見的本土品種，所以羅先生將這些小螳螂全部放生到了公園裡。他表示，綠化帶會定期修剪，人為干預過強，所以他選擇放到公園裡面比較深的地方，這樣有很多小蟲子可以給牠們吃。 羅先生把小螳螂帶到公園放生。（視頻截圖）

視頻曝光後，網友開玩笑說這些小螳螂是「遺腹子」、「屍生子」。羅先生表示，其實螳螂生了卵鞘之後就會離開，有的卵鞘會度過一個冬天，到春天驚蟄之後，天氣暖和了，小螳螂才慢慢地從卵鞘裡面孵化出來。羅先生強調，大部分昆蟲不需要哺育後代，「如果『媽媽』在旁邊，反而有可能會把『小朋友』吃掉」。