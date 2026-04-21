怪鳥天天上門拉屎 復仇心很強…屋主交手一個月投降了

民眾在陽台玻璃貼上老鷹圖像，試圖驅趕烏鶇。 （取材自瀟湘晨報）

近日有中國網友發布視頻，稱住家天天有怪鳥報到，還用排泄物在窗戶上「作畫」，他在玻璃上貼老鷹圖像驅趕也沒用，讓他不堪其擾。專家表示，「怪鳥」是一種名叫「烏鶇」的鳥類，復仇心很強，可能因特定對象曾出現「過激行為」而讓牠產生報復反應。這則視頻也引來許多網友分享和烏鶇交手的經驗，稱「最大的作為就是不要作為，成全烏鶇，也放過自己」。

瀟湘晨報報導，網友「財源滾滾哈基米」在網上發布視頻，並配文：「我怎麼得罪它了，這個鳥天天來噴屎，好生氣，每天準時準點地來」。從該名網友PO出的監控視頻中可看到，早上8時左右，一隻烏鶇從窗前一閃飛過，陽台玻璃上隨即留下一道鳥屎痕跡，而陽台上有一隻貓盯著飛過的烏鶇。

「財源滾滾哈基米」表示，他聽了網友的建議，在陽台玻璃貼上老鷹圖片，也試著用彩帶驅趕、把貓隔離、拉上窗簾，但不論用什麼招數，每天早上這隻烏鶇還是「如約而至」。 民眾家中窗戶被烏鶇用鳥糞亂塗，讓她不堪其擾。（取材自瀟湘晨報）

許多網友也紛紛分享自己被烏鶇騷擾的經驗。有人說自己已經「受害」兩年，一隻烏鶇每天都會來陽台撩貓，還會在窗戶上噴屎，「貓走到哪個房間，鳥糞就噴到哪個房間的窗戶」。還有網友說：「烏鶇就是這樣，我們單位樹上有個鳥窩，有個同事把牠窩搗了，然後我們單位基本上所有的人都被牠拉屎攻擊過。」

有一名和烏鶇「作戰」了一個月的網友表示已經放棄：「經過這一個多月的努力全部白搭，最大的作為就是不要作為，成全烏鶇，也放過自己。」她最後乾脆在窗戶上貼上一張貼紙，寫著：「烏鶇專用拉屎點」，宣布休戰。

對此，長沙市野生動植物保護協會會長周燦英表示，烏鶇、八哥等鳥類具有較強記憶與攻擊性，若曾受到刺激，可能透過排洩或俯衝等方式進行反應，且多有明確目標，可能是動物或人，要等到繁殖期過後才會攻擊性降低。他建議，一般民眾可透過拉上窗簾、遮蔽視線方式，減少烏鶇辨識目標，長期下來或能降低其行為。