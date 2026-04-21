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被餓壞了？河南動物園的狼見人就作揖 還搶著吃胡蘿蔔

中國新聞組／北京21日電
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動物園裡的狼一看到遊客就做出「作揖」動作，疑似在討食。（取材自大風新聞）
動物園裡的狼一看到遊客就做出「作揖」動作，疑似在討食。（取材自大風新聞）

近日，有遊客前往河南省平頂山市河濱公園動物園遊玩時，發現狼舍裡的狼見到遊客時，竟後腿站立、兩隻前爪抱在一起微微晃動，向遊客做出「作揖」的動作，疑似在討食。該遊客表示，一年前她造訪這間動物園時，發現狼連胡蘿蔔都搶著吃，擔心園區內的動物是不是都吃不飽。園方否認餵食不足，稱「作揖」是與遊客互動的友好表現。

大風新聞報導，該名遊客說，只要有人拿著食物過去，「作揖」狼就會站在那裡一直看著，她第一次見到狼「作揖」，擔心狼是因為餓了在討吃的。去年她帶著蔬菜和肉來這家動物園，走到狼舍時只剩下胡蘿蔔，沒想到狼連胡蘿蔔都搶著吃；她感覺動物狀態愈來愈差，老虎也瘦得不行。

狼像狗一樣「作揖」討食，在大眾看來匪夷所思。對此，平頂山動物園李姓主任表示，狼的「作揖」動作是本性，是和遊客的互動，這些行為是正常的。狼舍裡一共4隻狼，他們定時餵養，每天在上午餵養一次。一隻狼的標準是一天4斤肉，雞肉和大肉混合，並強調工作人員天天都及時關注動物狀況。

▲ 影片來源：YouTube平台＠星新闻（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

對於遊客說狼搶食胡蘿蔔，李主任回應不會出現這樣的情況，「狼舍全密閉，遊客投餵不進去」。拍攝視頻的遊客則解釋，2024年6月她去這家動物園時，狼所在的區域是露天的，可以將食物從上空丟進去。從她當時投餵狼胡蘿蔔的視頻可看到，胡蘿蔔丟進狼舍後，一隻狼將其叼在嘴裡，來回走動，背向其他狼後開始咀嚼。

一名動物專家也打臉李主任的說法，強調狼做出「作揖」的動作並非天生習性。

該遊客說，當時這些狼就有刻板行為，在8字轉圈跑。這次她再去動物園時，發現整體環境差，大型動物籠裡水池沒水，老虎熱得吐舌喘氣，關狼關熊的空間更小更密閉，地上是糞便，「看著這些動物，真的感覺牠們很可憐」。

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