滬阿婆半年賞主播330萬 兒回家懵了：15元電費都交不出

江阿婆自稱對不起兒子。（看看新聞Knews）

上海一名70歲的阿婆沉迷直播PK，半年打賞主播330萬（人民幣，下同，約48.4萬美元）。常年支援西部邊陲的兒子回家發現，家裡連15塊錢的電費 都交不出了。

看看新聞Knews報導，上海的江阿婆原本是一名省吃儉用、勤儉持家的老人，卻在半年前接觸網路直播後性情大變，瘋狂給主播打賞，短短半年時間內，累計揮霍330餘萬元，這些錢不僅包括江阿婆自身的養老金，還有兒子多年積攢、交給母親代為保管的工資、獎金儲蓄。

兒子王先生對母親打賞一無所知：「我覺得就是感覺這幾天都活在夢中，我覺得世界上應該沒有這種做娘的吧。」

查看打賞紀錄，江阿婆全部刷給了兩位30歲左右的男主播。其中一位跳舞主播，江阿婆就打賞了280萬；另一位唱歌主播，50多萬。

據報導，江阿婆喜歡看主播PK，怕自己支持的主播被罰，就一個接一個地刷「桃花島」、「城堡」，最貴的禮物一個就要3000塊。

說到直播PK時刷出的禮物，江阿婆的語氣裡帶著一絲恍惚，坦言自己在直播間裡的氛圍帶動下，從小額禮物一路刷到上千元的大禮。「我們欣賞他，就幫他打。如果輸了總歸心裡不舒服，旁邊管理員喊團結一心打倒他們，我就像沖頭一樣，打大票，桃花島3000塊一個，一次刷三、四個。」僅2月份江阿婆就刷了94萬。

報導稱，王先生表示，「我母親最大的缺點，就是容易對人產生共情、心生同情，這是她一生的弱點。但我沒想到，她對第一個舞蹈主播是非常欣賞的，對第二個歌唱主播則是滿心同情。因為這些主播的打擂台是天天都在進行的，不是偶爾一次。總不能把主播打擂台的輸贏，當成自己的輸贏吧？這樣下去家庭該怎麼辦？就算主播最後贏了，整個家庭都輸了，這又有什麼用呢？」

王先生補充道：「從前她絕對是個極其節儉的人，就連在菜場買點小菜，都要討價還價。但這幾個月，她在我眼裡就是揮金如土。我覺得她就是被人哄了，這些主播都特別會哄人。」

讓兒子揪心的是，母親似乎對目前問題的嚴重性失去判斷，甚至還想著等這個月的退休金發放後繼續打賞主播。當江阿婆經過勸說終於醒悟，試圖聯繫主播追回部分款項時，對方卻僅回應稱「我們好好相處，細水長流」，隨後再也沒有聯繫。

經精神衛生中心檢查，江阿婆被診斷為抑鬱、焦慮狀態。心理專家指出，這是獨居老人情感缺失、被網路情感套路精準「收割」的典型成癮行為。

面對這一局面，兒子多次投訴平台、報警，至今無果。目前，平台方面已介入核查。錢能否追回？仍是未知數。