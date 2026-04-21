重慶「時代峰峻大樓」被雷劈上熱搜 為何被說神罰降臨

時代峰峻總部頂部遭閃電直擊。（取材自紅星新聞）

重慶19日遭遇強對流，長江國際18號樓（時代峰峻總部）頂部遭閃電直擊，多段視頻清晰記錄下閃電直擊樓頂的瞬間，網友熱議「神罰降臨」。

時代峰峻是中國多媒體影視娛樂企業，曾捧紅TFBOYS後，又成功推出時代少年團、T.O.P登陸少年等男團，以培養「養成系偶像」出名。但因「割韭菜」式營銷、CP粉訴求未滿足、資源分配矛盾等問題飽受爭議。

紅星新聞報導，時代峰峻總部19日防雷系統有效運作，樓沒事人也沒事，但評論區網友們炸了。

網友將雷擊與時代峰峻近期爭議關聯，創作「七字真言」刷屏，如「時代峰峻倒閉了」、「該劈啊」，調侃「雷公代勞」、「神罰降臨」；甚至翻出2022年7月19日該樓曾遭雷擊的「歷史巧合」，戲稱「天道好輪迴」。

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