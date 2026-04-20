中國車廠推「車載馬桶」 網笑：「搭便車」有了畫面感

中國新能源汽車品牌賽力斯已取得「車載便器及車輛」專利，「車載馬桶」隨即成為網上熱議話題。（取材自微博）

中國新能源汽車市場競爭激烈，如今零重力座椅、車載K歌系統、車載冰箱都已經不稀奇了。重慶新能源汽車品牌「賽力斯」一項名為「車載便器及車輛」的實用新型專利4月10日正式獲得授權，消息一出，瞬間成為網路熱搜。有網友戲稱：「『搭便車』這個詞，終於有了畫面感。」

根據中國國家知識產權局的訊息，賽力斯申請的這項專利，提供一款可收納於座椅底部的應急如廁裝置。設計上，它由一個便器主體和一套滑軌組件構成。通過滑軌的伸縮，用戶可以在需要時將便器從座椅下方拉出，使用完畢後推回隱藏，幾乎不占用車內有效空間。

對於賽力斯推出「車載馬桶」專利，有網友說，「高速堵車再也不用憋！」但也有人表示，新能源車這下子大冰箱、大沙發、大彩電、廁所都配齊了，妥妥的一輛移動包間，「但這酸爽味兒怎麼處理？」

賽力斯是中國知名汽車品牌，2026年1月13日，賽力斯「問界」下線第100萬輛整車。2月1日，賽力斯公告，2026年1月，新能源汽車產量達4萬4098輛，年比增長121.72%；銷量4萬3034輛，增長140.33%。

馬英九前總統2023年首度訪問中國大陸時，也曾赴重慶參觀「賽力斯兩江智慧工廠」。馬英九當時還試乘賽力斯與華為合作的「問界 M5 EV」電動車，並稱讚這款車「很舒適」。