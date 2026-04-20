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坐6小時奪「發呆王」 四川24歲女贏3000元 稱「不容易」

中國新聞組／北京20日電
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堅持到最後的24歲研究生，贏得發呆比賽冠軍。（取材自紅星新聞）
堅持到最後的24歲研究生，贏得發呆比賽冠軍。（取材自紅星新聞）

四川眉山丹稜幸福古村日前舉辦首屆發呆大賽，現場46名參賽者從下午1點靜坐至日落，全程禁止玩手機、交談、嬉笑，閉眼時長也不能超過10秒。最終24歲女研究生宋茗靜坐6小時奪冠，贏得人民幣3000元（約440美元），她高興落淚，「好幾次想放棄但挺過來了。原來堅持一件事，哪怕坐著不動，也很不容易。」

古村保留著石牆青瓦風貌，梯田從山腳疊到半腰，黃桷樹正抽出新芽；這座傳統村落自帶慢氣質，與比賽氛圍十分契合。

紅星新聞報導，「『慢』在現代社會是一種奢侈品。舉辦發呆大賽，不是獵奇，是想讓更多人知道，在幸福古村，發呆是可以光明正大的，放空是被允許的。」丹稜縣幸福古村發展有限公司副總經理楊瀏洋說。線上同步直播賽事，評論區裡熱鬧非凡：「發呆也能比賽？」、「這賽道也太小眾了吧！好想去試試。」

報導指出，一位專程從成都蒲江來的參賽者李孟琴，因腰痠沒能堅持到最後，但並不遺憾。「在抖音上看到活動覺得很新穎，就想來體驗下放空自我的感覺。」她說，比賽結束後不僅吃了免費燒烤，還逛了幸福古村，覺得很寧靜舒適，下次要來住一晚。

24歲的在校研究生宋茗靜坐6小時，堅持到最後，裁判宣布結束時，她掉淚了。「是高興的眼淚，好幾次想放棄但挺過來了。原來堅持一件事，哪怕坐著不動，也很不容易。」

比賽現場。（取材自紅星新聞）
比賽現場。（取材自紅星新聞）

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